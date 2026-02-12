"Estás viendo la tormenta y no te hincas": Ricardo Monreal pide a su hermano desistir de candidatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante la insistencia del senador morenista Saúl Monreal para ser candidato para la gubernatura de Zacatecas –pese a que los estatus de Morena lo prohíben– Ricardo Monreal repitió una frase a manera de reproche: “Estás viendo la tormenta, hijito, y no te hincas”.

El coordinador de la bancada morenista afirmó que, ante la insistencia de su hermano de ser candidato a la gubernatura de Zacatecas, hablará con él y que le pedirá recapacitar para mantener la unidad de Morena rumbo a las elecciones del 2027.

“Lo voy a ver, yo lo quiero mucho y yo estoy seguro que va a recapacitar cualquier intento que tenga de participar, desoyendo los estatutos y los acuerdos de Morena.

“Yo coincido con la presidenta Claudia Sheinbaum de que se apliquen los acuerdos que el Consejo Nacional de Morena acordó y, por tanto, yo voy a hablar con él, para ver si puedo convencerlo de que siga participando en la vida pública, pero que acate las decisiones de Morena, partido al que pertenecemos.

“Mi abuela Dominga Ávila, o Alvarado de Ávila, decía una expresión que se la voy a repetir al gran Saúl: ‘Estás viendo la tormenta, hijito, y no te hincas’. No conviene la división, es un momento de cerrar filas en Morena. No, ninguna división, no conviene, y yo creo que él es razonable”, detalló.

El diputado morenista justificó la insistencia Saúl Monreal, argumentando que su hermano es el más pequeño de 14 hermanos, por lo que es, aseguró, rebelde.

“Yo soy de una familia, ustedes lo saben, somos 14 hermanos. A la política nos dedicamos tres, al servicio público: David, que es gobernador de Zacatecas; Saúl, que es senador, y yo. Saúl es el más pequeño de todos. Él nació cuando, mi madre murió cuando él tenía 10 días de nacido, entonces es como un rebelde sin causa, o con causa, no lo sé, pero no lo he visto”, explicó.