Esto dijo Sheinbaum sobre dos días de descanso para trabajadores tras avalar la jornada de 40 horas

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la aprobación de la jornada de 40 horas. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la aprobación de la jornada de 40 horas que se dio por unanimidad.

“Salió por unanimidad ayer por el Senado todos estuvieron de acuerdo, qué bueno”, dijo esta mañana.

Agregó que “fue un acuerdo entre sindicato y trabajadores”.

Sobre que trabajadores tengan dos días de descanso, dijo:

La demanda de los trabajadores eran las 40 horas y se está cumpliendo.

Y garantiza además que siga aumentando el ingreso”.

También expuso que cada sector tiene sus horarios laborales porque así lo acuerdan con sus trabajadores con las dinámicas que se tienen, pero se deberá respetar las jornadas de 40 horas.