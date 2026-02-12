Esto es todo lo que tienes que saber sobre la vacuna del sarampión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la alerta epidemiológica por el aumento de casos de sarampión a nivel mundial, la vacunación se ha convertido en una estrategia para frenar el contagio de esta fuerte infección viral.

En México, hasta el martes 10 de febrero se registraron 9 mil 074 casos confirmados de sarampión y 28 muertes, según el Informe Diario de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal (SSA).

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pues una sola persona infectada puede contagiar hasta 18 más, siendo más contagioso que el Covid-19, por lo que es primordial que las personas más susceptibles a este virus se vacunen.

Foto: Montserrat López

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud federal, David Kershenobich, las personas que deben vacunarse son:

Bebés de entre 6 y 11 meses (dosis cero).

Niñas y niños de 1 año y de 18 meses.

Menores de 2 a 9 años sin esquema completo.

Adolescentes y adultos de 10 a 49 años sin esquema completo (dosis de refuerzo).

Personal de salud.

Personal educativo.

Jornaleros agrícolas que suelen viajar de forma recurrente.

Sin embargo, las personas mayores a 50 años ya no necesitan hacerlo, pues especialistas afirman que, al haber estado expuestos al virus durante su infancia, han logrado desarrollar cierta inmunidad, por lo que hay una muy baja probabilidad que vuelvan a contraer el virus.

Las mujeres embarazadas, personas con inmunosupresión grave (como cáncer), antecedentes de reacción alérgica grave (anafilaxia) y/o enfermedad aguda moderada o grave no deben vacunarse, pues podría implicar un riesgo mayor.

¿A dónde se debe acudir para vacunarse contra el sarampión?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación de la plataforma ¿Dónde Me Vacuno? (https://dondemevacuno.salud.gob.mx/), con la finalidad de que la población mexicana pueda ubicar en cada entidad federativa los espacios que cuentan con la vacuna contra el sarampión.

En cuanto a la Ciudad de México, se implementaron puntos de vacunación fijos, semifijos y móviles en las 16 alcaldías de la capital.

De estos, hay 21 módulos que cuentan con horario extendido, de lunes a domingo de 9:00 a 23:00 horas, los cuales son:

Parque de la Bombilla

Vasco de Quiroga (estación del Cablebús

Parque Jardín Hidalgo

Alameda Norte

Parque La Postal

Monumento a Francisco Villa (Parque de los Venados)

Kiosco del centro de Coyoacán

Mercado Verde

Palacio de Bellas Artes

Ángel de la Independencia

Módulo Central de Emergencias

Mercado Rosa Torres

Jardín Hidalgo (Cuautepec)

Deportivo Carmen Serán

Basílica de Guadalupe

Mercado Río Blanco

Kiosco de San Felipe de Jesús

Deportivo Hermanos Galeana

Central de Abastos

Además de la Ciudad de México, otros de los estados que concentran un mayor número de casos de sarampión son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit y Tabasco.

Publicación del Gobierno de la Ciudad de México:

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1340253104802033&set=a.361668862660467&type=3&ref=embed_post