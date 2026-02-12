EU y México incautan varias toneladas de cocaína en un operativo conjunto en el Pacífico

Se logró el aseguramiento de 188 bultos . Foto: Cuartoscuro / Semar

(EUROPA PRESS).- Las autoridades de México y Estados Unidos incautaron cerca de 200 "bultos" de cocaína con "varias toneladas" de la droga en total en su interior, durante un operativo "coordinado" en aguas del Pacífico y en medio de las crecientes tensiones entre los dos países por el supuesto objetivo de Washington por combatir el narcotráfico en su frontera sur.

"Durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, se logró el aseguramiento de aproximadamente 188 bultos que representan varias toneladas de presunta cocaína, en espera de que las autoridades competentes determinen el peso ministerial", anunció la Secretaría de Marina en un comunicado, indicando que la incautación tuvo lugar "más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), al oeste de isla Clarión".

La operación se ha saldado demás con la detención de varias personas, si bien el Gobierno mexicano no precisó una cifra ni ofrecido detalles al respecto más allá de que "les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica".

Además de intercambiar información, el operativo consistió en "un despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de Estados Unidos", según indicó el gobierno de Claudia Sheinbaum, en lo que ha enmarcado como "parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo".

"Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos", agregó la Semar.

El anuncio de este despliegue conjunto llega en medio de las crecientes tensiones entre los dos países tras las reiteradas amenazas del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, de atacar por tierra a los cárteles de la droga en México.