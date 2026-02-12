Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 13 por contingencia ambiental

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe) estableció la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono para este viernes 13 de febrero por altas concentraciones de contaminantes registrados en la estación ubicada en la alcaldía Coyoacán.

En un comunicado, la CAMe informó que a las 16:00 horas se registró una concentración horaria máxima de ozono de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Prevé además que en las próximas horas continúen las condiciones climáticas adversas, como la escasa ventilación y humedad, el cielo despejado y la intensa radiación solar que provocó temperaturas máximas de 28 grados Celsius.

Por ello, anunció la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono, que prohíbe la circulación de los siguientes vehículos en un horario de 5:00 a las 22:00 horas:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

Los taxis dejarán de circular de las 10:00 a las 22:00 horas conforme a las mismas medidas que los vehículos particulares.

Quedan exentos del Doble Hoy No Circula:

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 ó 0

Vehículos de uso particular usados en una emergencia médica.

Vehículos de servicios urbanos destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

La CAMe emitirá un comunicado a las 20:00 horas de este jueves 12 para anunciar si mantiene las medidas para el viernes 13.