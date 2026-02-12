Imputan nuevo cargo por peculado a Javier Duarte; podría no salir de prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de tres intentos fallidos, la Fiscalía General de la República (FGR) logró imputar un nuevo cargo por peculado a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, lo que pone en riesgo su salida de prisión prevista para el próximo 15 de abril.



Este jueves se realizó la audiencia inicial contra Duarte en la que la FGR lo señaló por un desvío de recursos federales destinados a un Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz en el año 2012, por 5 millones de pesos, pero su situación jurídica se resolverá hasta el próximo martes.



La audiencia fue presidida por el juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor y aunque desde noviembre del año pasado fue la primera vez que estuvo programada la diligencia, la defensa del exgobernador intentó, por cuarta ocasión, aplazarla bajo el argumento de que aún falta realizar una entrevista a Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero de la administración de Duarte en Veracruz.



Sin embargo, el juez rechazó la petición y la defensa solicitó no resolver la situación jurídica de Duarte hoy sino ampliar el plazo constitucional para hacerlo.



Por ello, el juez fijó para las 10:00 horas del martes 17 de febrero para continuar con la audiencia en la que determinará si vincula o no a proceso a Javier Duarte.



En tanto, le impuso la medida de prisión preventiva justificada al considerar que existe riesgo de que el exgobernador se dé a la fuga como ocurrió en el año 2016 cuando huyó a Guatemala para evitar enfrentar el proceso penal que hoy lo mantiene aún en prisión.



“Las cuestiones políticas escapan del alcance de este juzgador, no resuelvo cuestiones políticas sino en base a datos objetivos que permiten establecer que hubo un momento en octubre de 2016 en que se usó un helicóptero y escapó a Guatemala”, indicó.



“El dato objetivo es que usted fue detenido en Guatemala y hubo necesidad de traerlo a México con una orden de detención provisional con fines de extradición; además, la pena de 2 a 14 años de prisión, cuya media aritmética es de 8 años de prisión, es una pena elevada y aliciente para evadirse de la justicia”.



Con este precedente, si Duarte es vinculado a proceso el próximo martes, su salida prevista para el 15 de abril próximo, fecha en la que termina de cumplir la pena de 9 años de prisión que le fue impuesta por asociación delictuosa y lavado de dinero, no será posible porque deberá enfrentar el nuevo proceso penal en prisión preventiva.