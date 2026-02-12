Javier Corral anuncia audiencias públicas para debatir reforma sobre jueces sin rostro

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Javier Corral, anunció que este jueves inicia un parlamento abierto entre académicos, sociedad civil y ciudadanía para la reforma de jueces sin rostro.

En un mensaje en sus redes sociales, el senador morenista informó que abordarán el tema de jueces sin rostro y señaló que la regulación se hace para proteger a los juzgadores en casos de tengan que ver con delincuencia organizada.

“Tendremos un debate técnico, responsable y por ello hemos abierto el ejercicio de un debate, de una consulta pública de la discusión sobre las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente este tema de jueces sin rostro, que dará inicio este jueves 12 de febrero a las 9:00 horas para escuchar las distintas voces que nos permitan mejorar y fortalecer la propuesta que ha enviado la presidenta de la República.

“Atender la vulnerabilidad de las juezas y jueces, que además de resolver asuntos de altísimo riesgo, son presionados, amenazados o intimidados para orientar sus decisiones, es uno de los grandes retos de esta regulación. Esta regulación no trata de establecer juicios o tribunales en público, pues la persona juzgadora no se elimina, sigue estando presente, dirige la audiencia, escucha a las partes, y no dejará de ser quien tome las decisiones. Lo único, y es importante aclararlo, es que su identidad será reservada, siempre y cuando exista un peligro grave, real y privado que atente contra su vida o la de su familia, e insisto en casos exclusivamente de delincuencia organizada”, enfatizó.

Javier Corral afirmó que se trata de un asunto que ya está incorporado en la Constitución a partir de la reforma judicial, y que ahora se debe desarrollar en la legislación secundaria en el código nacional de procedimientos penales.