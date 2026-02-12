La SRE envía una nota diplomática a la CIDH por visita de la opositora cubana Rosa María Payá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Horas después del reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contra la visita a México de la activista cubana Rosa María Payá Acevedo, una integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) --quien es, aparte, opositora al gobierno de Miguel Díaz-Canel--, la Cancillería mexicana anunció que envió una nota diplomática a la CIDH para quejarse de que no le envió ninguna notificación sobre el viaje de la mujer a México.

Aparte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reclamó a la CIDH que la participación de Payá en un evento crítico del castrismo es incompatible con su cargo, pues podría “afectar su independencia o imparcialidad”, y expresó que su relación con los organismos regionales debe basarse en el “diálogo, la cooperación y el respeto a las normas y prácticas diplomáticas”.

Más temprano en el día, Sheinbaum expresó su descontento respecto a la presencia de la comisionada, pues recalcó que, si vino en nombre de la CIDH, no debió militar a favor o en contra de una causa”, aunque sostuvo que no dejaría escalar la polémica.

La visita de Payá a México provocó la molestia de un sector de la izquierda, incluyendo el periódico La Jornada, que le dedicó su portada de hoy. Según el rotativo, el pasado 22 de enero, la activista participó en el foro titulado “Cuba y América Latina, seis décadas de autoritarismo”, organizado por la Universidad de la Libertad, una empresa educativa fundada por el multimillonario Ricardo Salinas Pliego.

En un comunicado publicado en la tarde de este jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reclamó que la CIDH no envió “notificación alguna” al gobierno mexicano respecto del viaje a México de la comisionada, cuya candidatura en la CIDH fue impulsada por la administración estadunidense de Donald Trump, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio.

De acuerdo con la Cancillería, la CIDH tiene la práctica de informar a los gobiernos sobre visitas oficiales o privadas de sus agentes, así como sobre las actividades que pretenden llevar a cabo. Aunque la SRE subrayó que Payá goza de inmunidad diplomática, se quejó de que la CIDH haya omitido informar al gobierno mexicano sobre la estancia de la activista cubana.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió una nota diplomática a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reiterar que las y los comisionados deben ceñirse a la práctica institucional establecida”, indicó la Cancillería.