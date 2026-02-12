López Rabadán asegura que solicitará parlamento abierto para discutir reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de la reunión en la que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibiera a miembros del Frente Amplio Democrático (FAD), la diputada panista se comprometió a enviar su solicitud de parlamento abierto a las comisiones de dictamen de la reforma electoral.

Tras la reunión que sostuvo con María del Carmen Alanís, Rafael Estrada, Jesús Ortega, Demetrio Sodi, entre otros miembros del FAD, López Rabadán enfatizó que las puertas de la Cámara de Diputados siempre estarán abiertas para la sociedad civil y que también está interesada en que se haga un parlamento abierto.

“Siempre estarán las puertas abiertas de esta Presidencia de la Cámara de Diputados para la sociedad civil. Siempre. Yo tengo una convicción personal de que sí se abra un parlamento abierto, un diálogo, una apertura, una escucha, un entendimiento entre todos para que, en lo posible, efectivamente, una reforma se haga con las distintas visiones de este país, como se ha hecho con las anteriores reformas.

“Hago en este momento un compromiso público con ustedes para que, una vez que se reciba la iniciativa de la Presidencia de la República, yo pueda remitir esta solicitud del parlamento abierto a las comisiones de dictamen”, explicó.

En el documento entregado a la Mesa Directiva de San Lázaro se establece que el Frente solicitó que el Congreso de la Unión integre una comisión plural de carácter bicameral, encargada de coordinar los trabajos de un parlamento abierto para conocer, analizar y deliberar de manera transparente, informada e institucional todas las iniciativas y propuestas en materia de reforma electoral.