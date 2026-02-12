México enviará otras mil 500 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba: SRE

Uno de los buques con ayuda humanitaria que llegaron a Cuba. Foto: @SRE_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras anunciar la llegada a Cuba de los dos buques militares con 814 toneladas de bienes básicos, como leche –líquida y en polvo--, carne, galletas, frijol, arroz, atún, aceite y productos de higiene, que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo envió para aliviar la crisis desatada por el bloqueo de combustible impuesto por el gobierno de Estados Unidos, la Cancillería mexicana anunció que quedan pendientes otras mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resaltó que los envíos de víveres reafirman “los principios humanistas y la vocación solidaria” de México, “así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes, en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria”.

En línea con la tradición diplomática mexicana de apoyar a Cuba, el gobierno de Sheinbaum tuvo que adaptarse al bloqueo sobre los envíos de gasolina a Cuba impuesto por el gobierno estadunidense de Donald Turmp, que en su mayoría provenían de México, especialmente a raíz del secuestro del expresidente venezolano Nicolás Maduro por el ejército de Estados Unidos, el pasado 3 de enero.

Aunque rechazó públicamente la medida de la administración Trump, destinada a asfixiar más la ya frágil economía de Cuba para provocar un cambio de régimen, el gobierno de Sheinbaum dejó de enviar gasolina y decidió enviar alimentos y bienes de primera necesidad destinados a la población de la Isla, que está padeciendo la falta de combustible.

En varias ocasiones, Sheinbaum ofreció al gobierno de Trump que México sea un mediador de negociación entre Estados Unidos y Cuba, y ha insistido en la necesidad de que el vecino país vuelva a autorizar el suministro de gasolina a la isla, dos exhortos que hasta el momento han quedado letra muerta.