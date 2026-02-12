“No hubo nada desde México”: Sheinbaum pide que EU informe sobre cierre del espacio aéreo en Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estados Unidos tiene que informar oficialmente lo sucedido con el cierre del espacio aéreo en Texas, porque no se ha incluido a México, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre si se trató de un dron de la delincuencia, como se informó en un principio, sino que podría ser un globo lo que levantó la alerta en el gobierno de Estados Unidos, dijo la mandataria federal, “hasta ahora no hay una información oficial”.

La mandataria afirmó que hasta el momento lo que hay es una publicación del secretario de Transporte.

Nosotros no tenemos, no hubo nada desde México, pueden tener toda la certeza y en todo caso ellos tienen que dar la explicación oficial porque nunca mencionan a México”.

Agregó que “hablan de cárteles, pero no se menciona a México” y por lo tanto “no tuvo afectaciones en México sino solamente en El Paso”.