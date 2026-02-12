PensiÃ³n IMSS: cuÃ¡ndo cae el pago de marzo 2026

El calendario 2026 del IMSS marca ajuste en marzo por dÃ­a inhÃ¡bil. Revisa cÃ³mo queda la programaciÃ³n mensual.. Foto: Canva/ IMSS

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contempla dentro de su calendario anual de pagos 2026 la programaciÃ³n correspondiente a marzo, mes en el que la dispersiÃ³n presenta un ajuste debido a que el primer dÃ­a coincide con domingo.

El IMSS organiza el pago de pensiones bajo la regla del primer dÃ­a hÃ¡bil de cada mes. Cuando el dÃ­a 1 cae en fin de semana o en jornada inhÃ¡bil bancaria, el depÃ³sito se recorre al siguiente dÃ­a hÃ¡bil conforme a los lineamientos administrativos aplicables.

En el caso de marzo de 2026, el dÃ­a 1 corresponde a domingo, por lo que la programaciÃ³n establece que la dispersiÃ³n se realice el lunes 2 de marzo. El depÃ³sito se efectÃºa mediante transferencia electrÃ³nica directa a la cuenta bancaria registrada por cada persona pensionada.

AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃ­guenos en Google Noticias

La PensiÃ³n IMSS es una prestaciÃ³n econÃ³mica mensual otorgada a trabajadores que cumplieron los requisitos previstos en la Ley del Seguro Social. El monto depende del rÃ©gimen bajo el cual se pensionÃ³ la persona, ya sea conforme a la legislaciÃ³n de 1973 o la de 1997, asÃ­ como de su historial de cotizaciÃ³n.

ProgramaciÃ³n anual de pagos IMSS 2026

El calendario anual del Instituto para 2026 establece las siguientes fechas de depÃ³sito:

Marzo: lunes 2

Abril: miÃ©rcoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miÃ©rcoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

La programaciÃ³n considera ajustes en meses donde el primer dÃ­a sea inhÃ¡bil bancario. El objetivo es garantizar que la dispersiÃ³n se realice en jornada operativa para el sistema financiero.

El pago se deposita de manera automÃ¡tica en la cuenta bancaria previamente registrada ante el IMSS. No es necesario acudir a ventanillas cuando los datos se encuentran actualizados.

VerificaciÃ³n del depÃ³sito y canales de atenciÃ³n

Las personas pensionadas pueden consultar el abono a travÃ©s de cajeros automÃ¡ticos, aplicaciones mÃ³viles o directamente con su instituciÃ³n bancaria. En caso de que el recurso no aparezca en la fecha programada, el Instituto recomienda verificar primero con el banco correspondiente.

Si la situaciÃ³n continÃºa, el IMSS dispone de atenciÃ³n telefÃ³nica y orientaciÃ³n en subdelegaciones. Para cualquier aclaraciÃ³n se solicita identificaciÃ³n oficial y nÃºmero de seguridad social.

El Instituto tambiÃ©n seÃ±ala que no solicita datos bancarios confidenciales por llamadas no verificadas y exhorta a utilizar Ãºnicamente canales institucionales para trÃ¡mites relacionados con pensiones.

Diferencia con otros apoyos econÃ³micos

La PensiÃ³n IMSS es una prestaciÃ³n contributiva financiada mediante aportaciones realizadas durante la vida laboral del trabajador. Este ingreso es independiente de programas sociales administrados por otras dependencias federales.

Algunas personas pueden recibir apoyos adicionales si cumplen los requisitos de otros esquemas. Estos recursos se gestionan por separado y no forman parte del presupuesto del IMSS.

La programaciÃ³n anual 2026 establece la organizaciÃ³n mensual de depÃ³sitos conforme a la regla del primer dÃ­a hÃ¡bil.