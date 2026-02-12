Privilegios ahora son de Morena, acusa Jorge Romero, dirigente nacional del PAN (Video)

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero . Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, consideró que son muchos los personajes de primer nivel en Morena que ahora gozan de privilegios.

En el video más reciente, subido a sus redes sociales, el panista muestra un fragmento del discurso de toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se le ve diciendo que “la transformación” no busca privilegios sino acabar con ellos.

Acto seguido, Jorge Romero dice:

“Hablar de acabar con los privilegios cuando los altos funcionarios de Morena viven rodeados de eso, es una burla. Los viajes personales de lujo, de tantos personajes de primer nivel de Morena.

“No acabaron con los privilegios, ahora, simplemente, son de Morena, es Morena quien los disfruta”.

En su mensaje, Romero inicia diciendo que defender la Constitución también es defender la verdad aunque incomode, luego lanza un cuestionamiento:

“Prometieron acabar con los privilegios, pero hoy el régimen los concentra y los disfruta ¿a esto le llaman transformación”.