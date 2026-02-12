Ssa cuenta con 28 millones de dosis contra el sarampión “listas para aplicarse de inmediato”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de la estrategia de vacunación para contener el brote de sarampión, que ya lleva 9 mil 187 casos acumulados, la Secretaría de Salud federal (SSA) lanzó una plataforma en internet para localizar los centros de salud y hospitales de todo el país donde pueden solicitar su vacuna gratuita.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramón López Elizalde, se refirió a la plataforma https://dondemevacuno.salud.gob.mx en la que ya se pueden consultar los más de 21 mil puntos de vacunación en las 32 entidades.

El portal de internet tiene las opciones de estado, municipio y localidad, así como días, horarios y ubicación precisa, con mapas geográficos. Además, se puede consultar desde el teléfono celular.

“Es práctica y se está actualizando permanentemente con la información que reportan las instituciones, como el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE y las secretarías de Salud de los estados”, dijo el funcionario durante su participación en la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional.

Estrategia de atención

Según López Elizalde, la Ssa ha tenido acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aplicar la estrategia de vacunación y de atención a los casos sospechosos de sarampión.

Esa estrategia consiste en los siguientes pasos:

Detección de caso sospechoso

Activación inmediata de un cerco vacunal en 25 manzanas alrededor de donde vive la persona afectada

Si hay muchos casos, se hace un barrido vacunal, con más intensidad y vacunación casa por casa para cortar la transmisión

El subsecretario reiteró que la Ssa tiene 28 millones de dosis disponibles “listas para aplicarse de inmediato”. Esa cantidad es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya se han aplicado en el 2025 y 2026, aclaró.

Según dijo, en un año normal, sin brote, México aplicaba entre cinco y seis millones de vacunas contra el virus.

Reiteró: “La conclusión es que, para tranquilidad de todas y todos, tenemos las vacunas suficientes para proteger a la población”.

El grupo prioritario son las niñas y los niños entre seis meses y 12 años, pues “representan la población más vulnerable ante el sarampión.

Y repitió el llamado a la población: “si una niña o un niño no ha recibido ninguna dosis o solo recibió una y ya pasaron, por ejemplo, 6 meses, debe llevarse a vacunar”.

En tanto, si el menor “ya tiene sus dos dosis, está protegido; no necesita un refuerzo adicional, pero si no tiene su esquema completo de vacunación, o si se tiene dudas o no encuentra su Cartilla de Vacunación, ¡llévalo a vacunarse”.