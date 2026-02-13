CAMe mantiene Fase I de contingencia ambiental para este sábado 14 de febrero en el Valle de México

La CAMe mantendrá la Fase I de contingencia este 14 de febrero de 2026 ante el pronóstico de estabilidad atmosférica y acumulación de ozono.. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su boletín de las 20:00 horas que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y que continuarán las medidas aplicables durante el sábado 14 de febrero de 2026.

La decisión se fundamenta en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes en la Ciudad de México y el Estado de México. La Comisión señaló que el objetivo consiste en disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir la emisión de contaminantes.

Noticias Relacionadas Hoy no circula sabatino: qué autos no circulan el 14 de febrero de 2026

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

De acuerdo con el reporte, el sistema anticiclónico continuará afectando la porción centro del país, lo que provocará estabilidad atmosférica moderada, presencia de una masa de aire cálida y viento débil. Para el sábado se prevén temperaturas máximas de hasta 29 grados Celsius. Bajo estas condiciones, la autoridad estima que se favorecerá la formación y acumulación de ozono, con pronóstico de calidad del aire en rango de Mala a Muy Mala.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México realizará una nueva evaluación con los pronósticos meteorológicos y de calidad del aire más recientes e informará en el boletín programado para las 10:00 horas del sábado.

Restricciones vehiculares vigentes el sábado 14 de febrero

Como parte de la Fase I, este sábado 14 de febrero deberán suspender su circulación, de las 05:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma 1 cuya terminación de placa sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación 9 o 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, incluidos vehículos nuevos, de demostración, traslado, pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, a los que se aplicará la misma restricción que a los vehículos con holograma 2.

También se establece la restricción del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número par.

Los vehículos de carga local o federal deberán dejar de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren inscritos en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

En el caso de los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que tengan restricción conforme a los criterios anteriores, la limitación aplicará de las 10:00 a las 22:00 horas. No obstante, podrán circular de las 05:00 a las 10:00 horas con el propósito de apoyar la movilidad.

Exenciones durante la contingencia

Quedan exentos de la Fase I:

Vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 vigente que no sean engomado azul con terminación 9 o 0.

Vehículos destinados a emergencias médicas en circunstancias urgentes.

Servicios urbanos y unidades destinadas a emergencias, salud, seguridad pública, bomberos, rescate y protección civil.

Transporte escolar y de personal con verificación vigente y autorización correspondiente.

Vehículos para personas con discapacidad con permiso o placa autorizada.

Transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización, excepto los que transporten combustibles.

Transporte público de pasajeros y turismo con verificación vigente.

Unidades que transporten productos perecederos con sistemas de refrigeración y revolvedoras de concreto.

Motocicletas.

Medidas para industria y servicios

La contingencia incluye reducción del 40% de emisiones de precursores de ozono en industrias manufactureras de competencia federal y local. La Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula operará hasta un máximo de 75% de su capacidad. La Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” reducirá en 30% su consumo de combustóleo.

Se ordena suspender actividades que generen emisiones por uso de solventes en comercios y servicios, limitar la operación en 20% de estaciones de carburación y plantas de distribución de gas L.P. que no cuenten con válvulas de desconexión seca, y reducir en 50% la operación de calderas sin sistemas de control de emisiones, con excepción de hospitales.

Recomendaciones a la población

La Comisión exhortó a la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, en especial infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Pidió suspender actividades cívicas, culturales y deportivas en ese horario, evitar fumar en espacios cerrados y reducir el uso de solventes, combustibles y actividades que generen emisiones en el hogar.

Las autoridades ambientales federales y locales mantendrán la vigilancia y aplicarán las medidas previstas mientras continúe la Fase I de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.