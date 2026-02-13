Doble Hoy No Circula sabatino en el Día del Amor; estos vehículos deberán quedarse en casa

contingencia ambiental
Doble Hoy No Circula sabatino en el Día del Amor; estos vehículos deberán quedarse en casaLa CAMe anunció que continúa la Fase I de contingencia ambiental por ozono para este sábado 14 de febrero.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantendrá la Fase I de contingencia ambiental por ozono este sábado 14 de febrero debido a que no han mejorado las condiciones climáticas que favorezcan la dispersión de los contaminantes sobre el Valle de México.
En su comunicado de las 20:00 horas, la CAMe informó que mañana sábado continuarán las afectaciones por el sistema anticiclónico en el centro del país, que provoca estabilidad atmosférica moderada acompañada de una masa de aire cálida y viento débil.
Además, se esperan temperaturas de hasta 29 grados Celsius, lo que favorecerá la formación y acumulación de ozono, provocando que la calidad del aire para mañana sea de Mala a Muy Mala.
Restricciones a la circulación
Este sábado 14 de febrero deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:
- Los vehículos particulares con holograma de verificación 2.
- Los vehículos particulares con holograma de verificación 1 y cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.
- Las unidades que no porten holograma de verificación, como los antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.
Vehículos exentos
- Vehículos eléctricos e híbridos y los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
- Vehículos con holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 ó 0
- Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.
- Vehículos de servicios urbanos destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.
- Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.
- Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.
- Las motocicletas están exentas de la Fase I.
Se prevé que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México realice una evaluación con los pronósticos meteorológicos y de calidad del aire más recientes e informará en el boletín de las 10:00 horas de este sábado.