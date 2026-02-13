Doble Hoy No Circula sabatino en el Día del Amor; estos vehículos deberán quedarse en casa

Contaminación en la Ciudad de México este viernes 13 de febrero. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantendrá la Fase I de contingencia ambiental por ozono este sábado 14 de febrero debido a que no han mejorado las condiciones climáticas que favorezcan la dispersión de los contaminantes sobre el Valle de México.

En su comunicado de las 20:00 horas, la CAMe informó que mañana sábado continuarán las afectaciones por el sistema anticiclónico en el centro del país, que provoca estabilidad atmosférica moderada acompañada de una masa de aire cálida y viento débil.

Además, se esperan temperaturas de hasta 29 grados Celsius, lo que favorecerá la formación y acumulación de ozono, provocando que la calidad del aire para mañana sea de Mala a Muy Mala.

Restricciones a la circulación

Este sábado 14 de febrero deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos particulares con holograma de verificación 2.

Los vehículos particulares con holograma de verificación 1 y cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

Vehículos exentos

Vehículos eléctricos e híbridos y los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos con holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 ó 0

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Vehículos de servicios urbanos destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

Se prevé que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México realice una evaluación con los pronósticos meteorológicos y de calidad del aire más recientes e informará en el boletín de las 10:00 horas de este sábado.