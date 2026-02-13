En El Verde el silencio ahoga todo: buscadoras acusan cerco informativo sobre fosas

CONCORDIA, Sin. (Proceso).– El silencio se ha convertido en la regla en El Verde, un pequeño pueblo al norte oriente de Mazatlán. El motor de una pick up lo rompe momentáneamente. Es la Guardia Nacional que vigila que nadie pase más allá del perímetro que han establecido. En la zona han descubierto fosas clandestinas y han rescatado los cuerpos sin vida de cinco de los 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Group, raptados el 23 de enero en Pánuco, otra comunidad rural de Concordia.

Para llegar a El Verde es preciso atravesar la cabecera municipal de ese pequeño municipio. La carretera libre serpentea unos 13 kilómetros hacia la sierra, pero no sube a lo más alto. La región es en su mayor parte agrícola, pero ahora el interés en la zona son las fosas clandestinas. Las madres buscadoras sospechan que no son sólo cinco las localizadas y que puede tratarse de más.

Pero la información no fluye.

Apenas pasan de las cuatro de la tarde cuando la pick up de la Guardia Nacional se echa para adelante y descubre una brecha rayada por neumáticos para dar paso a una Van con el logotipo del Servicio Médico Forense. Llevan más cuerpos, pero no dicen cuántos. Los reporteros gráficos se remolinan en busca de la imagen. El vehículo levanta polvo mientras avanza. Lo hace lento, sin detenerse.

Cartulinas con nombres de desaparecidos Foto: Aarón Ibarra

Al corte del miércoles 11 habían ubicado 14 cuerpos en cinco fosas y sólo se habían identificado los de los mineros desaparecidos.

La pregunta que Marisela Carrizales plantea es la misma de muchas madres buscadoras: “dónde está mi hijo”. Lleva cinco años buscando a su hijo de nombre Ismael Alejandro Martínez Carrizales, desaparecido hace cinco años. Su búsqueda la llevó a formar el colectivo de búsqueda Por las Voces sin Justicia y por ello es una de las más de 25 mujeres que acuden al punto en El Verde.

“Hasta este momento nos han dado información. Van 14 cuerpos que han sacado de estas fosas, sin embargo, tenemos información de que hay muchas más fosas aquí, que tenemos que venir a buscarlas”.

Este dato se desglosa con 10 cuerpos confirmados por la Fiscalía General de la República (FGR), de los cuales cinco corresponden a los mineros desaparecidos en Pánuco. De forma paralela, la Fiscalía de Sinaloa trabaja otras cuatro fosas de donde han rescatado una osamenta en cada una de ellas. Éstas fueron descubiertas el lunes 9 de febrero y desde entonces también ahí se mantienen trabajos.

Estas cuatro fosas fueron ubicadas por una denuncia anónima a las autoridades. Están ubicadas a unos 1.5 kilómetros del primer punto descubierto con información de personas detenidas en la zona, según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Pero nada más dicen. Mantienen el cerco informativo en la zona y ni las fiscalías local y federal fluyen con datos para las madres buscadoras. Ni siquiera convocatorias para realizar en conjunto una jornada de búsqueda en la zona.

Marisela vive y busca en Mazatlán, pero la urgencia de encontrar a su hijo la lleva a Concordia. La sospecha a la que hace alusión parte de denuncias anónimas que durante los últimos años han recibido y que durante la guerra entre Chapitos y Mayos se han incrementado. Denuncias de cuerpos dejados no sólo en predios en zonas enmontadas o campos agrícolas, sino donde comienzan las montañas.

Por ello surge con la idea de convocar a los colectivos no sólo de Mazatlán sino de otras zonas de Culiacán y Los Mochis, en el centro y norte de Sinaloa.

“Para mí sería lo ideal, que el gobierno convoque a todos los colectivos del norte, centro y sur y nos reunamos a venir a buscar a este lugar, porque a la información que tenemos puede haber muchos cuerpos y sería muy bueno reunirnos porque todas tenemos el mismo objetivo de encontrar a nuestros desaparecidos. Para nosotros el objetivo es buscar y encontrarlos para tener un poquito de descanso”.

Pero no hay eco.

Pueblo agrícola

El pequeño pueblo a las faldas de la sierra de Concordia luce solo desde este descubrimiento. Ahí cosechan tomate, chile y maíz. Es un pueblo agrícola. Un tractor atraviesa la calle Libertad. Apenas un par de mujeres asoman la cabeza y con un gesto tímido saludan al pasar. Una tienda de abarrotes luce apenas con una persona afuera del sitio. La escuela secundaria no tiene alumnos. Todos están en sus casas.

El Verde. Sin información. Foto: Aarón Ibarra.

En El Verde el silencio ahoga todo. Ahoga hasta el grito de las madres buscadoras y sus familiares. El estado busca con sus métodos personas desaparecidas, pero estas formas no pueden ser observadas por las buscadoras. Ese grupo de mujeres, relegadas precisamente por la ausencia de políticas públicas para garantizar el regreso a casa de los desaparecidos, sigue haciendo campamento en el sitio.

Y es que Sinaloa es el estado con la tasa por cada 100 mil habitantes más alta del país con 29.9, seguido por Sonora con 26.3 y por Baja California Sur con 24.1, según datos de México Evalúa durante 2025.

Por eso el interés en El Verde. Lugar en donde desde hace tiempo hay reportes de fosas clandestinas pero que la autoridad no ha atendido. Ni siquiera las madres buscadoras han podido llegar debido a las pocas condiciones de seguridad, y que ahora con la presencia del estado pueden visitar, pero no participar de los trabajos de búsqueda.

Esta presión llevó a la Comisión Estatal de Búsqueda a organizar una partida en El Verde el 21 de febrero último con colectivos de la zona.

Y mientras las búsquedas siguen en Concordia, en Mazatlán, a unos 20 kilómetros, la fiesta comienza. Los preparativos para el Carnaval Internacional no se detienen. La zona del malecón es bañada por el sol y al mismo tiempo por algunas fichas de búsqueda pegadas en paredes y viejos teléfonos públicos. Uno de ellos el de César Emilio Galván, joven de Durango desaparecido en el bar Terraza Valentinos, el 5 de octubre último.

El lugar ahora está abandonado y mientras funcionó fue propiedad del entonces secretario de Economía estatal, Ricardo Velarde Cárdenas, cesado del cargo por la presión del caso.

Pero no es el único. El caso más reciente de turistas desaparecidos es del 3 de febrero, con seis turistas de la Ciudad de México privados de su libertad en la zona de Cerritos, sobre la avenida Camarón Sábalo.

Viajaban a bordo de dos vehículos tipo “razer” que quedaron abandonados. Horas más tarde dos mujeres, integrantes del grupo de turistas privadas de la libertad fueron liberadas, entre ellas una menor de edad. Eso ocurre en El Habal, afuera de Mazatlán.

Los jóvenes de la CDMX que siguen sin aparecer son Omar Alexis, Gregorio y Javier Ramírez Sabino, de 30, 19 y 25 años, junto a Óscar García Hernández, de 30 años. Los cuatro jóvenes procedentes de la Ciudad de México cuentan con ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal.

Pasan los días y ni la autoridad municipal, estatal ni federal tienen respuestas a la familia de los cuatro jóvenes desaparecidos. Sin embargo, el Carnaval se celebrará.