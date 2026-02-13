Hoy no circula sabatino: qué autos no circulan el 14 de febrero de 2026

La restricción inicia a las 05:00 horas y concluye a las 22:00 horas del sábado 14 de febrero.. Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó a las 20:00 horas que mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y confirmó que continuarán las medidas restrictivas para este sábado 14 de febrero de 2026.

La Comisión señaló que la decisión se fundamenta en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes en la Ciudad de México y el Estado de México. Indicó que el objetivo consiste en disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir la emisión de precursores de ozono.

De acuerdo con el boletín, el sistema anticiclónico seguirá afectando la porción centro del país, lo que provocará estabilidad atmosférica moderada, masa de aire cálida y viento débil. Se esperan temperaturas máximas de hasta 29 grados Celsius. Bajo estas condiciones, la autoridad prevé que se favorezca la formación y acumulación de ozono, con calidad del aire en rango de Mala a Muy Mala para el sábado.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico realizará una nueva evaluación con los pronósticos más recientes e informará en el boletín programado para las 10:00 horas del sábado.

Restricciones vehiculares para el sábado 14 de febrero

Además de las disposiciones ordinarias del programa Hoy No Circula Sabatino para el 14 de febrero, la Fase I establece restricciones adicionales en el sector transporte que aplicarán de las 05:00 a las 22:00 horas.

Deberán suspender su circulación:

Vehículos de uso particular con holograma 2.

Vehículos de uso particular con holograma 1 cuya terminación de placa sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación 9 o 0.

Unidades sin holograma de verificación, incluidos vehículos nuevos, de demostración, traslado, pase turístico, placas foráneas o placas compuestas por letras, a los que se les aplicará la misma restricción que a holograma 2.

El 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número par.

Vehículos de carga local o federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación de Ciudad de México o Estado de México.

En el caso de taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que tengan restricción conforme a los criterios anteriores, la limitación aplicará de las 10:00 a las 22:00 horas.

Exenciones vigentes durante la contingencia

Quedan exentos de las restricciones:

Vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 vigente que no sean engomado azul con terminación 9 o 0.

Vehículos destinados a emergencias médicas en circunstancias urgentes.

Servicios urbanos, emergencias, salud, seguridad pública, bomberos, rescate y protección civil.

Transporte escolar y de personal con verificación vigente y autorización correspondiente.

Vehículos para personas con discapacidad con permiso o placa autorizada.

Transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización, excepto combustibles.

Transporte público de pasajeros y turismo con verificación vigente.

Unidades que transporten productos perecederos con sistemas de refrigeración y revolvedoras de concreto.

Motocicletas.

La autoridad precisó que los taxis podrán circular de 05:00 a 10:00 horas aun cuando tengan restricción, con el propósito de apoyar la movilidad.

Medidas para industria, servicios y gobierno

La Fase I contempla reducción del 40% de emisiones de precursores de ozono en industrias manufactureras de competencia federal y local. La Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula no operará a más del 75% de su capacidad. La Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” reducirá en 30% su consumo de combustóleo.

También se ordena suspender actividades que generen emisiones por solventes en comercios y servicios, limitar la operación de estaciones de carburación y plantas de gas L.P. en 20%, y reducir en 50% la operación de calderas sin sistemas de control de emisiones, excepto en hospitales.

Las dependencias gubernamentales restringirán la circulación de vehículos oficiales administrativos, reforzarán la detección de unidades contaminantes y suspenderán obras que generen emisiones o afecten la movilidad, salvo reparaciones urgentes.

Recomendaciones a la población

La CAMe exhortó a la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

La autoridad pidió suspender actividades cívicas, culturales, deportivas y eventos masivos en ese horario, evitar fumar en espacios cerrados y reducir el uso de solventes y combustibles en el hogar.