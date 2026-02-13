Marx Arriaga llama a refundar la SEP para eliminar el “nepotismo y amiguismo” (Video)

Marx Arriaga en una conferencia de prensa todavía en su oficina de la SEP. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marx Arriaga Navarro aseguró que su despido de la Secretaría de Educación Pública (SEP) la tarde de este viernes 13 fue ilegal y acusó a la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, de usar “la normativa como cachiporra” para quitarlo de la Dirección General de Materiales Educativos por no acceder a su orden de cambiar el contenido de los libros de texto.

En una conferencia que convocó de manera improvisada, luego de que personal jurídico de la SEP le informó que debía dejar su oficina del sexto piso de la sede de la dependencia, llamó a la refundación de la SEP, a la cual acusó de tener “nepotismo y amiguismo instalado en esta corrupta institución”.

“No me dieron un oficio de por qué ni nada, solamente ‘sálgase de la institución’. Ya la institución pareciera que ya agotó todas las posibilidades de diálogo y lo que queda es la violencia”.

Y retó: “Les gustan muchos los reglamentos, bueno pues conforme a la ley, compañeros, entréguenme el acta de despido y miren ‘aquí paz y mañana gloria’. No pasa nada (pero) hasta que no sea mediante un documento oficial como lo mandata la Ley Federal del Trabajo, porque hay un contrato”.

Y soltó: “No nos aferramos a esta silla, nos aferramos a los principios”.

Cambios “por estética”, “sin pedagogía”

Sentado en su escritorio, rodeado de personal del área que encabezaba y que le aplaudió sus declaraciones, Arriaga Navarro acusó que la subsecretaria Noemí Juárez le ordenó cambiar los contenidos de los libros de educación básica “por cuestión estética” y no “pedagógica”.

Aseguró que el argumento que le dieron para el cambio fue “que los contenidos que están ahí no les gustan, quieren otros, empezaron a decir que querían que se dieran las cosas por asignaturas, se les señaló que para eso tendríamos que cambiar el plan de estudios, el que fue publicado en el Diario Oficial (de la Federación)”.

Según comentó, le pidieron cambiar los libros del maestro, “que no se hablara de las violencias que ha sufrido el magisterio y de los mecanismos que ha utilizado para organizarse, que tampoco se hablara de la historia vista desde los territorios, sino que solo se quedara con el pensamiento instrumental, con aquello que solo sea didáctica sencillita, como si fuera un recetario”.

Marx Arriaga comentó que no sabía si la decisión de destituirlo tenía el consenso del titular de la SEP, Mario Delgado. Y fue más arriba:

“Hasta donde yo tengo entendido, yo no recibí ninguna indicación de nuestra presidenta, más que una: que continue la Nueva Escuela Mexicana y la Nueva Escuela Mexicana es el plan de estudios que se publicó en agosto del 2022, son 107 libros ya publicados… Es una contradicción”.

Aseguró que la “compañera” Noemí Juárez le hizo la solicitud de los cambios mediante oficios con sus argumentos, “pero para mí es una cuestión estética, ‘cámbialos porque no me gustan’, no hay una justificación ni académica, ni siquiera pedagógica, con base en la Nueva Escuela Mexicana”.

Y cuestionó: “¿No que íbamos a continuar con la Nueva Escuela Mexicana? Ahí empezó la resistencia de esta Dirección, no vamos a cambiarlos porque tenemos un plan de estudios vigente que se publicó en el Diario (Oficial de la Federación)”.

Por ello, dijo que “ya veía venir” su despido, “pues cada vez los oficios eran más insistentes, cada vez veían más presión para que se modificaran y había toda una estrategia legal para intimidar a la Dirección a que tomara esa decisión… Van a cambiar los libros de texto por la buena o por la mala. Por la buena era con oficios, con la mala es con cachiporra”.

A manera de advertencia por la “violencia” que la SEP ejerce sobre sus trabajadores, mencionó que hablará “con la base magisterial”, con la que, dijo, estará “hombro con hombro” en su lucha.

Arriaga descartó que con lo ocurrido esta tarde se haga alguna fisura en el movimiento de la llamada 4T, “sólo se profundizan nuestros principios”.

Coincidió con la “compañera presidenta” Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de las declaraciones que ella hizo a finales de diciembre del 2025, sobre que “nadie es portador ni del humanismo mexicano ni de los principios de la 4T, nadie”.

De paso, dijo que con los “comités” que convocó hace dos meses, “lo que hacemos es defender esos principios”.

