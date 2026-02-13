“No era un ataque a ellos”: Sheinbaum sobre agresión cerca de la casa de Pepe Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el ataque armado registrado en las inmediaciones de la casa del cantante Pepe Aguilar, en Villanueva, Zacatecas, fuera una agresión contra la familia del cantante.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón fueron, digamos, atacados”, aseguró la mandataria en la conferencia desde Palacio Nacional.

“No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar”.

Sheinbaum dijo que “afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió, hubo comunicación con ellos para su protección”.

Los detalles de este asunto, expuso, “se pueden dar con toda transparencia. Pero no era un ataque a ellos ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar”.

Proceso informó que el ataque armado fue hacia policías comisionados como escoltas de la familia del cantante Pepe Aguilar, el cual ocurrió en la carretera federal 54 Zacatecas -Guadalajara, en el tramo que une a los municipios de Villanueva -Tabasco, justo a la altura del rancho "El Soyate" de la dinastía Aguilar.

El secretario del gobierno estatal, Rodrigo Reyes, acotó que la agresión armada contra elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), grupo elite de la Policía Estatal, fue cerca de un área donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, pero aclaró que no fue contra ellos.

Tras el ataque, el cantante Pepe Aguilar publicó un comunicado para precisar que él estaba en la Ciudad de México y su familia estaba bien; además, indicó que había un operativo activo en la zona cercana a su casa y al rancho de su hija Ángela Aguilar.

Autoridades de Zacatecas dieron a conocer que fueron detenidos cuatro integrantes de una célula criminal que operaba en el municipio de Villanueva y la región suroeste del estado.

Entre los detenidos está Flavio Alberto N., de 38 años, "identificado como el jefe de plaza de una célula criminal que operaba en el municipio de Tabasco", informó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas.