MÃ‰XICO (France 24).-Los robots cuadrÃºpedos estÃ¡n diseÃ±ados para entrar en lugares peligrosos y transmitir video en directo que las fuerzas de seguridad podrÃ¡n observar antes de actuar.

Los "perros robot" fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Guadalupe, un municipio colindante con la industrial ciudad de Monterrey (norte) y que alberga al estadio BBVA, una de las sedes del Mundial de NorteamÃ©rica.

Un video divulgado por ese gobierno local muestra a uno de los robots caminar en cuatro patas a travÃ©s de un edificio abandonado y subir escalones con cierta dificultad.

Mientras, el dispositivo transmite imÃ¡genes en directo a un grupo de policÃ­as que camina sigilosamente detrÃ¡s de Ã©l. En la demostraciÃ³n, el robot encuentra a un hombre armado al que le ordena mediante una bocina que suelte su pistola.

El objetivo de estos "perros robot" es "apoyar al policÃ­a con una primera intervenciÃ³n (...) para cuidar la integridad fÃ­sica de los elementos", explicÃ³ el alcalde de Guadalupe, HÃ©ctor GarcÃ­a.

El estadio BBVA, bajo el nombre de Estadio Monterrey durante el Mundial, recibirÃ¡ cuatro partidos del torneo que se jugarÃ¡ del 11 de junio al 19 de julio prÃ³ximos.