Se desata riña entre trabajadores del PJCDMX

El Poder Judicial de la Ciudad de México, el viernes 13 de febrero de 2025. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A unos meses del paro de labores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), un grupo de trabajadores cerró nuevamente las instalaciones de juzgados locales para exigir mejores condiciones laborales. La institución suspendió los plazos legales de este día.

El cierre de instalaciones concluyó cerca de las 12:00 horas, luego de que algunos manifestantes sostuvieron un enfrentamiento con sus compañeros en el que se lanzaron botellas de agua y otros objetos.

Protesta de trabajadores del Poder Judicial de la CDMX termina en pleito.



Un grupo de choque irrumpió y deshizo el bloqueo.



Se suspenden términos y plazos procesales. pic.twitter.com/m526nmRHAy — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) February 13, 2026

A pesar del intercambio, las autoridades locales reportaron saldo blanco.

Los trabajadores que convocaron al cierre de instalaciones pertenecen al grupo sindical minoritario que se opone a la dirigencia de Diego Valdez Medina.

Entre sus exigencias están más plazas y carga laboral justa; cese a los malos tratos; no a las guardias sin paga; aumento salarial y basificación pendiente; mejores condiciones en el pago de viáticos de comisarios y actuarios; mejores condiciones y estabilidad para los maestros de los Cendis.

Estas exigencias son las mismas que tenían los trabajadores durante el paro realizado de mayo a junio del año pasado, que mantuvo paralizadas las actividades judiciales de la Ciudad de México durante un mes.

Ante el cierre de las instalaciones de la Ciudad Judicial, Plaza Juárez y Patriotismo, el Pleno del Órgano de Administración Judicial de la CDMX decretó la suspensión de plazos y términos legales para este día.

“Derivado de los bloqueos realizados el día trece de febrero del año en curso, por grupos de personas que dificultaron a las y los trabajadores, así como a las personas justiciables, personas abogadas postulantes y público en general el acceso a las sedes del Poder Judicial de esta Ciudad, se hace de su conocimiento que (...)únicamente por cuanto hace al trece de febrero del presente año, se suspendan los términos y plazos procesales en los procedimientos que se llevan en los diversos órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial, pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad de México”, señala el Acuerdo V-15/2026 publicado por el OAJCDMX este viernes.