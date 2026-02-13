SRE responde a congresista de EU que llamó "marioneta" de Cuba a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En mensajes separados, la embajada de México en Estados Unidos y Roberto Velasco Álvarez, el subsecretario para América del Norte, respondieron hoy al congresista estadunidense por Miami, Carlos Gimenez, uno de los principales impulsores de la política de asfixia económica de Cuba puesta en marcha por la administración de Donald Trump, quien utiliza sus redes sociales para insultar a los gobiernos que envían apoyos a la isla.

“Como le expresé personalmente, no buscamos confrontación, pero sí el respeto a nuestras decisiones y a la no intervención”, reviró Velasco a un mensaje de Gimenez, donde acusaba a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ser “nada más que una marioneta de la dictadura en Cuba, manejada por agentes castristas que están saqueando a México”.

En su mensaje, el político –quien habilitó una línea telefónica para que sus seguidores le reporten “agentes de un régimen comunista”—despotricó contra Sheinbaum por sus declaraciones contra Rosa María Payá, una integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y opositora del gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel.

Poco antes, la Embajada de México en Estados Unidos, que recientemente empezó a ofrecer declaraciones públicas –después de cinco años de silencio casi absoluto–, había revirado al congresista que México era el primer socio comercial de Estados Unidos y un país que respeta el Estado de Derecho, en el que los inversionistas confían.

En ese caso también, el republicano de Miami había despotricado contra Sheinbaum, a quien acusó de convertir México en un “paria” que “roba y expropia negocios y roba ciegamente a inversionistas de Estados Unidos”.