UNAM nombra nuevos integrantes de Junta de Gobierno, entre ellos la hija de la titular de la SECIHTI

Consejeros votan a nuevos integrantes de Junta de Gobierno de la UNAM. Foto: Gaceta UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El pleno del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) designó a tres nuevos integrantes de su Junta de Gobierno, incluida Rosaura Martínez Ruiz, hija de Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los otros dos nuevos integrantes de la Junta de Gobierno son Sara Ladrón de Guevara y José María Serna de la Garza. Los nuevos consejeros sustituyen a Ana Rosa Barahona Echeverría, Enrique Cabrero Mendoza y Margarita Beatriz Luna Ramos, respectivamente, quienes terminan sus funciones por mandato de ley.

La designación de los nuevos consejeros ocurrió la mañana del jueves 12 en la sesión del pleno en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM. Fue la primera sesión del 2026.

La votación por la hija de la amiga de la presidenta Sheinbaum desde que eran estudiantes en la UNAM, generó controversia.

Y es que, Martínez Ruiz es vista por algunos sectores internos de la UNAM como una conexión con el gobierno federal, perteneciente a la llamada Cuarta Transformación, y como un presunto nepotismo dentro de la máxima casa de estudios del país.

De los 207 consejeros que participaron en la votación, de manera presencial y virtual, Martínez Ruiz recibió cinco votos en contra y 18 abstenciones.

Antes de iniciar la sesión y cuestionado por la prensa sobre la polémica alrededor de Martínez Ruiz, el rector Leonardo Lomelí dijo que “la Universidad no debe reproducir la polarización del país, hay que evaluar a las personas por sus méritos, por sus trayectorias, por sus ideas”.

Añadió que los cambios en el Reglamento de las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico de la UNAM y el Reglamento del Consejo Universitario permitirá una mayor participación de la comunidad en la discusión de los perfiles y que eso abonará a la pluralidad de la Junta de Gobierno.

Los nuevos consejeros

A continuación, se presenta el perfil de los tres nuevos consejeros de la UNAM:

Rosaura Martínez Ruiz

Es licenciada en Psicología, con medalla Gabino Barreda, y doctora en Filosofía con mención honorífica, ambos por la UNAM. Estudió la maestría en The New School for Social Research de Nueva York, donde se formó con figuras centrales del pensamiento contemporáneo como Jacques Derrida, Ágnes Heller y Richard Berstein.

Es profesora Titular C de tiempo completo en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene el nivel D del PRIDE y el nivel III en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Dentro de su producción en investigación, es autora de tres libros, entre ellos “Freud y Derrida: Escritura y psique”; y “Eros: Beyond the Death Drive”. Ha coordinado múltiples volúmenes colectivos y ha publicado más de 30 artículos en revistas arbitradas especializadas.

Según la UNAM, su obra ha contribuido a “renovar los estudios contemporáneos en filosofía política, teoría crítica, psicoanálisis y estudios del trauma, articulando el pensamiento filosófico con problemáticas sociales urgentes como la violencia, la memoria y la justicia”.

Ha sido profesora invitada en la Columbia University, University of California Berkeley y The New School for Social Research.

Sara Ladrón de Guevara González

Es licenciada en Antropología, con especialidad en Arqueología cum laude por la Universidad Veracruzana (UV); maestra en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I, Sorbona; y doctora en Antropología con mención honorífica por la UNAM.

Ha sido investigadora y catedrática de la UV y en la Universidad de Guadalajara. Fue directora de la Galería del estado del Instituto Veracruzano de Cultura; secretaria académica de la UV, de 1997 a 2001; y directora del Museo de Antropología de la UV, de 1995 a 1997 y de 2005 a 2013.

En 2013 asumió la Rectoría de la Universidad Veracruzana y fue ratificada en para el periodo 2017-2021. Fue la primera mujer en asumir dicho cargo en esa institución de educación superior.

Su línea de investigación se centra en el estudio de la iconografía y la cosmovisión prehispánica, particularmente en las Culturas del Golfo de México. Ha participado en 14 proyectos arqueológicos de occidente y norte de México, principalmente en Veracruz y Francia.

Tiene más de 100 publicaciones nacionales e internacionales, entre las que destacan “El Tajín. La urbe que representa el orbe”, “Culturas del Golfo” y “Sonrisas de Piedra y Barro”.

José María Serna de la Garza

Es investigador Titular B de Tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM; presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional; miembro de la Academia Mexicana de Ciencias; y primer vicepresidente de la International Association of Constitutional Law.

Tiene 166 publicaciones académicas entre libros en autoría, coautoría, coordinaciones, así como artículos y capítulos en libros, en español e inglés. Ha realizado estancias nacionales e internacionales de investigación: cuatro en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público en Heidelberg (Alemania); y otra en la Universidad de Texas en Austin.

Ha impartido cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. En la Facultad de Derecho de la UNAM las materias de Garantías Constitucionales y Teoría de la Constitución; en la Universidad de Texas, las de Derecho mexicano y Derecho latinoamericano; y también el Seminario de Globalización y Derecho en diversas instituciones de educación superior.

Además, ha participado en 320 congresos, seminarios y coloquios sobre derecho constitucional, autonomía universitaria y otros temas especializados.

Serrano Migallón, emérito

En la sesión, el Consejo Universitario le confirió el grado de profesor emérito al doctor Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón, por su “excepcional” labor docente, de investigación y difusión del Derecho de la Propiedad Intelectual, de la historiografía constitucional de México y del estudio del Exilio Español.

Fue director de la Facultad de Derecho y abogado general de la UNAM en el periodo del movimiento estudiantil de 1999, cuando la Universidad entró en huelga.

Además, el Consejo tomó protesta como consejero universitario a David Quintanar Guerrero, designado por la Junta de Gobierno como director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán.

Al inicio de la sesión, se guardó un minuto de silencio en memoria del doctor Ignacio Rivera Cruz, profesor fundador de la FES Cuautitlán; y del doctor John Saxe-Fernández, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.