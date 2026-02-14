Cómo desvincular líneas celulares que están a tu nombre y no reconoces

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el registro obligatorio de todas las líneas celulares activas, las personas deben verificar los números telefónicos que han sido vinculados a su nombre y CURP.

Este registro fue implementado el pasado 9 de enero por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con el objetivo de combatir la extorsión, los fraudes y cualquier otra actividad ilícita realizada por teléfono.

En México existen cerca de 158 millones de líneas telefónicas móviles, de las cuales el 85% son de prepago, lo que implica un fácil acceso a una tarjeta SIM sin tener la necesidad de identificarse personalmente, según Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT.

De acuerdo con los lineamientos de la CRT, las compañías telefónicas deben informar cuántas líneas están asociadas a cada usuario, aunque solo podrán revelar los últimos cuatro dígitos por temas de privacidad.

En caso de no reconocer alguna línea celular, la operadora también debe ofrecer al usuario la opción de desvincular el número telefónico.

¿Cómo realizar la desvinculación de una línea celular?

La desvinculación se puede realizar a través de los sitios web de las compañías telefónicas, así como de forma presencial en algún Centro de Atención a Clientes.

En el caso de realizarlo por internet, los pasos del proceso dependerán de la empresa. Sin embargo, el trámite es muy similar a lo siguiente:

Ingresar al sitio web oficial de vinculación (https://portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles).

Seleccionar la operadora a la que pertenece el número.

Colocar los datos solicitados.

Leer y aceptar el Aviso de Privacidad.

Adjuntar una identificación oficial (INE, pasaporte).

Realizar la verificación de identidad (prueba de vida) con los ejercicios indicados.

Dar clic en “desvincular línea”.

En cuanto a la forma presencial, la persona deberá acudir a las oficinas de su compañía telefónica con una identificación oficial (INE o pasaporte) y con el documento de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Después de realizar una desvinculación exitosa, se generará un folio único que incluye la fecha y hora de la operación, además de que llegará un mensaje de texto SMS a la línea telefónica.

Sin embargo, es importante resaltar que el usuario solo cuenta con tres intentos para realizar la desvinculación de una línea celular que no corresponda a sus datos.

¿Hasta cuándo se podrá hacer el registro de líneas celulares?

El registro estará disponible hasta el 30 de junio de este año para todas las líneas telefónicas móviles (nuevas, existentes, de prepago y pospago) de cualquier operadora.

A partir del 1 de julio, las líneas que no hayan concluido el trámite serán suspendidas y solo estarán disponibles para llamadas de emergencia, atención ciudadana y el proveedor de la compañía, de acuerdo con la CRT.

Sin embargo, el servicio podrá ser reestablecido solo hasta que el usuario complete el registro, por lo que la compañía tendrá que notificar por diversos medios la situación pendiente.

Los usuarios solo podrán vincular hasta 10 líneas telefónicas con sus datos, esto solo en el caso de personas físicas.