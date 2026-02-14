Detienen al empresario Eduardo Albor Villanueva: qué es Dolphin Discovery y qué se sabe del caso

Autoridades federales arrestaron a un empresario ligado a Dolphin Discovery y lo trasladaron a la Ciudad de México.. Foto: Capturas de pantalla de video Conexión Caribe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Dolphin Discovery es una empresa dedicada a la operación de parques marinos y delfinarios que ofrecen actividades de interacción con mamíferos marinos. Inició operaciones en 1994 en Isla Mujeres y posteriormente amplió su presencia a distintos destinos turísticos de México, el Caribe, Estados Unidos y Europa.

La marca forma parte de The Dolphin Company, grupo empresarial que administra más de 30 instalaciones en varios países. Sus servicios incluyen programas de nado con delfines, encuentros interactivos y actividades recreativas en entornos controlados. La compañía mantiene convenios con hoteles y operadores turísticos en zonas de alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Las operaciones requieren permisos ambientales y autorizaciones municipales, además de supervisión de autoridades relacionadas con protección de fauna y regulación turística.

Detención de Eduardo Albor Villanueva en Cancún

El 12 de febrero de 2026, elementos de la Guardia Nacional detuvieron en Cancún a Eduardo Albor Villanueva, empresario identificado en registros corporativos como socio y figura directiva vinculada al grupo. El operativo ocurrió en una avenida del centro de la ciudad cuando agentes federales le marcaron el alto mientras circulaba en su vehículo.

De acuerdo con información asentada en el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se realizó durante la tarde y posteriormente el detenido fue puesto a disposición de autoridades federales.

BREAKING: Eduardo Albor has been arrested in Cancun, Mexico. The reasons of the arrest are currently not known, but we will update as more information becomes available. ?

?

From Empty The Tanks Mexico: “Eduardo Albor is founder and CEO of The Dolphin Company, the company… pic.twitter.com/HKlzoEHtwj — Dolphin Project (@Dolphin_Project) February 13, 2026

Reportes posteriores indican que el empresario fue trasladado desde Cancún a un centro penitenciario en la Ciudad de México, donde permanecerá en espera de audiencia inicial ante un juez de control. Las autoridades no han informado públicamente la fecha de dicha audiencia.

Mandamiento judicial y posible investigación por fraude

Información difundida tras la detención señala que los agentes federales actuaron con base en un mandamiento judicial vigente. Aunque la Fiscalía no ha detallado oficialmente los cargos, reportes periodísticos indican que la orden podría estar relacionada con una denuncia por presunto fraude.

Hasta la redacción de esta noticia, no existe confirmación pública sobre el tipo penal específico ni sobre el monto o características de la investigación. Tampoco se han difundido documentos judiciales que detallen el expediente.

Las autoridades federales mantienen el caso bajo investigación y no han informado si existen más personas relacionadas con el proceso.

Procesos financieros y disputas corporativas previas

La detención ocurre en un contexto de disputas corporativas y procedimientos financieros que involucran a la empresa matriz. Desde 2025, el grupo ha enfrentado controversias entre accionistas relacionadas con control administrativo y obligaciones financieras.

Inversionistas iniciaron acciones legales en tribunales extranjeros con el objetivo de reestructurar pasivos y proteger activos. Los procedimientos incluyen mecanismos concursales y litigios por administración corporativa.

En México, autoridades financieras han aplicado medidas precautorias como el congelamiento de cuentas vinculadas al grupo empresarial. Estas acciones forman parte de investigaciones relacionadas con posibles irregularidades financieras. Las dependencias involucradas no han detallado públicamente los resultados de esas indagatorias.

Comunicado corporativo sobre la detención

Tras la captura, The Dolphin Company emitió un comunicado en el que señaló que Eduardo Albor Villanueva dejó de desempeñar funciones operativas dentro de la empresa desde marzo de 2025. La compañía informó que actualmente opera bajo la dirección de una mesa directiva independiente.

El comunicado indica que las operaciones de los parques continúan en los destinos donde mantiene presencia y que la detención corresponde a una situación jurídica personal del empresario.

Hasta el momento, la empresa no ha anunciado cambios adicionales en su estructura administrativa ni ha informado sobre posibles impactos operativos derivados del proceso judicial.

Situación jurídica de Eduardo Albor Villanueva en desarrollo

La situación legal del empresario se definirá conforme avance el procedimiento ante las instancias judiciales federales. Las autoridades no han informado sobre vinculación a proceso ni sobre medidas cautelares adicionales.

Mientras tanto, las instalaciones que operan bajo la marca Dolphin Discovery continúan abiertas al público, de acuerdo con información corporativa disponible.

El caso permanece en etapa inicial y las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre el alcance de la investigación ni sobre posibles nuevas órdenes judiciales relacionadas con el expediente.