Marx Arriaga se mantiene atrincherado en su oficina de la SEP y lo transmite en vivo

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se mantiene atrincherado en su oficina pese a haber sido destituido de su cargo.

Este sábado, en sus redes sociales, el funcionario convocó a seguir una transmisión en vivo que realiza desde su oficina en la SEP como protesta contra su destitución.

En la transmisión titulada “24 horas de diálogo” participan diversos colaboradores de Arriaga que ayer abogaron por que no fuera destituido de su cargo.

Transmisión de vivo de Marx Arriaga en su oficina en las instalaciones de la SEP. Foto: Especial.

De acuerdo con las imágenes, Arriaga permanece en su oficina dentro de la SEP de la cual, ayer, elementos de la Policía Auxiliar Ciudadana intentaron retirarlo luego de ser destituido del cargo.

El funcionario porta la misma ropa que traía puesta ayer, cuando los elementos lo acompañaron hasta la puerta de salida de la SEP.

Arriaga es cercano a la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se mantuvo en su cargo desde el sexenio pasado.

Desde el año 2022 encabezaba el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana y estuvo al frente de la elaboración de los libros de texto gratuitos que se centraron en incluir la filosofía de López Obrador y han sido calificados por integrantes de la oposición como una forma de adoctrinamiento obradorista.