Pese a destitución de Marx Arriaga, libros de texto de la SEP no serán modificados: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en un evento con estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 153 (CBTIS). Foto: Presidencia de la República

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, pese a la destitución de Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el contenido de los libros de texto gratuitos no será modificado y sólo se introducirá contenido relacionado con las mujeres en la historia.

Asimismo, durante un evento con estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 153 (CBTIS), la mandataria federal expresó su reconocimiento a Arriaga.

“Esos libros de texto no van a cambiar y, obviamente, la Nueva Escuela Mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo”, dijo.

Ayer, Arriaga fue destituido de su cargo y se mantiene atrincherado en su oficina.

El funcionario se encargó del rediseño de los libros de texto gratuito durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En diciembre del año pasado llamó a una rebelión contra la SEP, dependencia para la que trabajaba, para defender la Nueva Escuela Mexicana y los libros diseñados por él.

La presidenta afirmó que, desde la llegada de la Cuarta Transformación a la Presidencia de la República, la forma de educar a los jóvenes ha cambiado.

Afirmó que, para cubrir la falta de escuelas, su gobierno creará este año 72 mil 915 nuevos lugares en preparatoria, pero reconoció que estos serán insuficientes para atender la demanda, por lo que anunció que se tomó la decisión de ampliar este número a 150 mil nuevos espacios.

“¿Dónde tienen que estar los jóvenes?, ¿en la escuela o en la calle? En la escuela. Pues hay que hacer más escuelas, ¿verdad? Entonces, esa es la estrategia del bachillerato nacional. Entre 2025 y 2026, 150 mil nuevos lugares”.

La presidenta fue cuestionada sobre la salida de Marx Arriaga, misma que ayer se viralizó por un video que él compartió en sus redes, debido a que fue escoltado por elementos policiales a la salida de la SEP.

Al respecto, Sheinbaum reconoció su labor dentro de la institución y rechazó que su salida tenga que ver con la ideología plasmada en el rediseño de los libros de texto, por lo que adelantó que el lunes hablará del tema en su conferencia matutina.