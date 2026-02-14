Profeco lanza operativo especial por el Día del Amor y la Amistad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 14 de febrero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) invitó a las personas a disfrutar sin bajar la guardia ante los posibles abusos de proveedores, e informó que implementará un operativo de verificación a partir del viernes 13 de febrero y hasta el domingo 15.

El Día del Amor y la Amistad se ha convertido en una fecha significativa para restaurantes, tiendas y diversos comercios, en los que las personas adquieren regalos o experiencias para disfrutar con sus seres queridos, dejando una importante derrama económica.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) informó que, para este año, se proyecta una derrama económica de 36.2 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento de 11.4% respecto a 2025, impulsado por el aumento en precios, el incremento salarial y un mayor consumo.

En este contexto, la Profeco implementará un operativo de verificación durante todo el fin de semana, para garantizar los derechos de las personas además de vigilar que los proveedores cumplan lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor y no cometan algún abuso.

En un comunicado, la Profeco detalló que personal de la dependencia recorrerá los principales lugares donde se comercialicen bienes, productos y servicios alusivos al 14 de febrero, y colocarán módulos de atención y asesoría para atender las denuncias ciudadanas.

Entre los establecimientos que serán objeto de vigilancia están: florerías, cines, estacionamientos, dulcerías, tiendas de autoservicio y departamentales, hoteles, moteles, restaurantes, bares, joyerías, papelerías o mercerías, salones para eventos sociales, perfumerías, tiendas de regalos, de ropa y zapaterías.

“Como parte de las acciones preventivas, el personal de la Profeco que participará en el operativo colocará preciadores y decálogos con los derechos básicos, en distintos puntos a la vista de las personas consumidoras” informó la Profeco.

Asimismo, la dependencia recordó a las personas consumidoras algunos puntos clave a los que prestar atención y no permitir abusos. Entre ellos, resaltó que:

La propina es voluntaria y ningún establecimiento puede obligar a pagarla.

El precio final mostrado de cualquier producto o servicio debe ser el total a pagar.

Que las ofertas y promociones exhibidas deben ser respetadas al igual que las reservaciones, conforme a términos y condiciones del establecimiento.

Complementariamente, la Profeco recomendó a las personas que tengan planeado adquirir regalos como flores o chocolates, comparar el precio en diferentes establecimientos y elegir la opción más adecuada a sus necesidades, gustos y presupuesto, pues algunas cadenas comerciales pueden ofrecer la misma presentación y marca por el doble de precio.

En caso de que algún proveedor incumpla o cometa algún abuso la Profeco invitó a la ciudadanía a denunciar a través de los teléfonos 55 5568 8722 y 800 468 8722, o las redes sociales X @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.