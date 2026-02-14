Reforma laboral de 40 horas se discutirá a finales de febrero, dice Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la reforma de laboral de 40 horas será discutida hasta finales de febrero.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal aseguró que la reforma no se discutirá en fast track y se respetarán todos los procesos legislativos.

“Va a haber sus tiempos, no habrá fast track, los tiempos que establece la ley no se van a apresurar ni a precipitar; por eso estaremos aprobándola, si así ocurre todo como lo he dicho, el 24-25 de febrero, dando los tiempos legales y dando los días que se requiere para aceptar o para celebrar audiencias o recibir comentarios de parte de empresarios, trabajadores, centrales, obreras en la Comisión”, detalló.

El diputado zacatecano informó que la minuta se envió a las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales y a la de Trabajo y Previsión Social, quienes se prevé discutan el dictamen el próximo lunes y darán los cinco días que establece la ley para que los diputados analicen el dictamen.

“Para que puedan recibir a quienes desean participar en estos cinco días. Antes de subirse al Pleno, vamos a proporcionar lo que dice la ley, sin precipitación y sin prisas. Se va a deliberar ampliamente los cinco días que después del lunes se otorgarán”, detalló.