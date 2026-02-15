Atención: esta semana será el registro para Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes se abre un nuevo periodo de registro a las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar, recordó la Coordinación Nacional de Programas para el Bienestar.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos entregados directamente y sin intermediarios.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3 mil 100 pesos bimestrales para todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años. Al cumplir 65, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión de Adultos Mayores,

Requisitos para el registro

Presentar identificación oficial vigente

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Teléfono de contacto

Quienes no puedan acudir presencialmente podrán solicitar una visita domiciliaria en el sitio gob.mx/bienestar, donde también podrán ubicar el módulo de su localidad.

Horario

La inscripción se realizará en módulos de atención en un horario de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Calendario

El calendario está organizado por la letra inicial del primer apellido.