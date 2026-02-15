Bienestar

Atención: esta semana será el registro para Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

La Pensión de Adultos Mayores otorga un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos bimestrales y la de Mujeres Bienestar 3 mil 100 pesos. Estos son los requisitos
domingo, 15 de febrero de 2026 · 19:00

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes se abre un nuevo periodo de registro a las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar, recordó la Coordinación Nacional de Programas para el Bienestar.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos entregados directamente y sin intermediarios.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3 mil 100 pesos bimestrales para todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años. Al cumplir 65, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión de Adultos Mayores,

Requisitos para el registro

  • Presentar identificación oficial vigente
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
  • Teléfono de contacto

Quienes no puedan acudir presencialmente podrán solicitar una visita domiciliaria en el sitio gob.mx/bienestar, donde también podrán ubicar el módulo de su localidad.

Horario

La inscripción se realizará en módulos de atención en un horario de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Calendario

El calendario está organizado por la letra inicial del primer apellido.

  • A, B, C: Lunes 16
  • D, E, F, G, H: Martes 17
  • I, J, K, L, M: Miércoles 18
  • N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 19
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 20
  • Todas las letras: Sábado 21 y domingo 22
