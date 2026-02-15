Atención: esta semana será el registro para Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Bienestar
Atención: esta semana será el registro para Pensión de Adultos Mayores y Mujeres BienestarLa Pensión de Adultos Mayores otorga un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos bimestrales y la de Mujeres Bienestar 3 mil 100 pesos. Estos son los requisitos
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes se abre un nuevo periodo de registro a las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar, recordó la Coordinación Nacional de Programas para el Bienestar.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos entregados directamente y sin intermediarios.
En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3 mil 100 pesos bimestrales para todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años. Al cumplir 65, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión de Adultos Mayores,
Requisitos para el registro
- Presentar identificación oficial vigente
- CURP de impresión reciente
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Teléfono de contacto
Quienes no puedan acudir presencialmente podrán solicitar una visita domiciliaria en el sitio gob.mx/bienestar, donde también podrán ubicar el módulo de su localidad.
Horario
La inscripción se realizará en módulos de atención en un horario de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.
Calendario
El calendario está organizado por la letra inicial del primer apellido.
- A, B, C: Lunes 16
- D, E, F, G, H: Martes 17
- I, J, K, L, M: Miércoles 18
- N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 19
- S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 20
- Todas las letras: Sábado 21 y domingo 22