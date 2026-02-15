Llega el frente frío 35 y provocará lluvias de lunes a jueves en las siguientes entidades

Probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México este lunes. Foto: Cuartoscuro / Graciela López Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo frente frío, el 35, llegará esta semana y provocará lluvias y bajas temperaturas en varios estados entre el lunes 16 y el jueves 19 de febrero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En particular, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que la influencia de un sistema anticiclónico sobre el Valle de México generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes y el incremento de las temperaturas diurnas.

Durante la madrugada del lunes, el frente frío número 34 originará lluvias e intervalos de chubascos en el oriente y sureste mexicano.

La masa de aire frío asociada al sistema frontal, propiciará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), asimismo, de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; adicionalmente un refrescamiento de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, así como en la península de Yucatán.

Dicho sistema frontal se desplazará hacia el oriente del golfo de México, mientras que la masa de aire frío asociada modificará gradualmente sus características térmicas, dejando de afectar a México.

Un canal de baja presión, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional.

Se aproxima el lunes el frente frío 35

Para el lunes, un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, así como viento con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California y Sonora; además de la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California.

Por otra parte, el ingreso de aire cálido y húmedo del océano Pacífico, aunado a inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del país.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, favorecerá ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a fresco durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, así como ambiente frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente cálido en la región, así como caluroso en el Estado de México (suroeste). Probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 17 al jueves 19 de febrero)

Durante el periodo de pronóstico, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se establecerá sobre el occidente del país, propiciando tiempo estable, con baja probabilidad de lluvia e incremento de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del territorio nacional.

El martes, el nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste de México, se asociará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical ocasionando rachas fuertes a muy fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en dicha región; además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California.

Durante el miércoles y jueves, de acuerdo con el organismo de la Conagua, el frente se localizará sobre el norte del país, continuará interaccionando con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando rachas fuertes a muy fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de la República Mexicana, además de mantener la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían originar incremente en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

La influencia de un sistema anticiclónico sobre el Valle de México generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes y el incremento de las temperaturas diurnas.

Pronóstico de lluvias para el lunes 16 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Puebla, Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: sierras de Baja California.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 16 de febrero:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (sur), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 16 de febrero:

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California, Baja California y Sonora.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, durante la mañana: golfo de Tehuantepec.

Martes 17 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chiapas y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa y Jalisco (costa); y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de componente sur: Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero y Yucatán; y de componente sur: Nuevo León y Veracruz.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste) y Morelos.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 18 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Campeche.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Jalisco (costa).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur: Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Jalisco.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Sur), Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (sur), Aguascalientes, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Jueves 19 de febrero: