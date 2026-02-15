A Marx Arriaga se le ofreció una embajada y la rechazó: Mario Delgado (Video)

Mario Delgado en el banderazo de salida para la distribución de 153.4 millones de ejemplares de Libros de Texto Gratuitos, el 12 de febrero. Foto: @mario_delgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que, antes de la destitución de Marx Arriaga como director General de Materiales Educativos se le ofreció una embajada y este la rechazó.

En entrevista con medios de comunicación, el secretario explicó que también propuso a Arriaga un cambio de área que, igualmente, rechazó.

“Se le planteó la posibilidad de que participara en otra área. Se le planteó, bueno, hace algunos meses, también, yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro país en un país latinoamericano, cosa que también rechazó”, dijo.

El pasado 13 de febrero, Arriaga Navarro fue relevado de su cargo y elementos policiacos lo escoltaron desde su oficina a la salida del edificio de la SEP.

Sin embargo, el funcionario encargado del rediseño de los libros de texto gratuito regresó a su oficina donde se atrincheró.

Dice Mario Delgado:

- Marx Arriaga sabía de su remoción

- Se le ofreció otra chamba o ir a una embajada.

- No quiso. Sigue atrincherado en su (ex) oficina pero Bachoco lo tunde en redes y hasta la señora de las mentiras con AMLO @_LizVilchis le dice: "lo de usted es show". pic.twitter.com/nsvSgQ19Yi — Clemente Castro (@castroclemente) February 15, 2026

Ayer, al salir de la inauguración de la ampliación del Bachiller Tecnológico Industrial 153 de San Pablo del Monte, Tlaxcala, Delgado Carrillo indicó que el relevo de Arriaga estuvo relacionado con diferencias sobre la actualización de los libros de texto gratuito debido a que no fue incluido el papel de las mujeres en la historia y el funcionario se negó a integrarlo.

“Llegamos a un acuerdo de que si no presentaba él su renuncia el 15 de febrero, él mismo me sugirió que procediéramos legalmente para hacer el cambio.

“Nosotros fuimos muy respetuosos. No hay ningún cese, no hay ninguna suspensión, no hay ningún desalojo”, afirmó.

Asimismo, el titular de la SEP calificó como innecesaria la intervención de la policía durante el aviso de remoción de Marx Arriaga, por lo que indicó que solicitará al Órgano Interno de Control (OIC) que investigue quién solicitó el apoyo de personal de resguardo.