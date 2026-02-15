PAN culpa a los gobiernos de la 4T del rebrote de sarampión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera afirmó que el rebrote de sarampión en México se debe al deterioro del sistema preventivo de salud provocado por los gobiernos morenistas.

A través de un comunicado, el dirigente del blanquiazul explicó que en el año 2012, ultimo año del sexenio del también panista, Felipe Calderón, la cobertura de primera dosis de vacunas alcanzaba el 98.8% y para 2018, fin del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, se mantuvo en 97%.

Pero que para el año 2024 descendió a 79.9% en primera dosis y 69% en segunda dosis.

“Con coberturas superiores al 95% no hay brotes; cuando bajan a niveles cercanos al 70%, el brote es inevitable. No es ideología, es epidemiología”, dijo.

“Morena descuidó la salud de las familias mexicanas mostrando su incongruencia. Entre 2022 y 2025 el gobierno federal dejó de gastar 7 de cada 10 pesos que estaban destinados a comprar vacunas. Quieren explicar el presente con el pasado pero los datos son claros: sin vacunas compradas no hay niños vacunados. El dinero existía, lo que faltó fue darle esa prioridad”.

Destacó que los contagios se concentran en niños de entre 1 y 9 años que debieron ser inmunizados recientemente.

“No son adultos de hace quince años; son niñas y niños de hoy. La edad de los pacientes desmonta por completo la explicación oficial”, enfatizó.