Reactivan Contingencia Ambiental; habrá Doble Hoy No Circula este lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

La dependencia detalló los vehículos que deberán suspender su circulación este lunes 16 de febrero.

A las 17:00 horas del domingo, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), respectivamente, ubicadas en las Alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, Ciudad de México, indicó la CAMe.

“El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México con base en los análisis meteorológicos más recientes, informa que la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, mismo que se impone como reemplazo del que ayer se retiró; y aunque es de menor intensidad, la persistencia de una masa de aire seca y estable, ha provocado cielo despejado y viento débil, además de temperaturas máximas de hasta 28 Celsius. La combinación de estos elementos provocó condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono”, detalló la dependencia.

Se recordó a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Restricciones a la circulación en el Sector Transporte

El lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Exenciones