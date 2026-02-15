Reactivan Contingencia Ambiental; habrá Doble Hoy No Circula este lunes

contingencia ambiental
Reactivan Contingencia Ambiental; habrá Doble Hoy No Circula este lunesEstos son los vehículos que deberán suspender su circulación el 16 de febrero por la mala calidad del aire
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
La dependencia detalló los vehículos que deberán suspender su circulación este lunes 16 de febrero.
A las 17:00 horas del domingo, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), respectivamente, ubicadas en las Alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, Ciudad de México, indicó la CAMe.
“El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México con base en los análisis meteorológicos más recientes, informa que la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, mismo que se impone como reemplazo del que ayer se retiró; y aunque es de menor intensidad, la persistencia de una masa de aire seca y estable, ha provocado cielo despejado y viento débil, además de temperaturas máximas de hasta 28 Celsius. La combinación de estos elementos provocó condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono”, detalló la dependencia.
Se recordó a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Restricciones a la circulación en el Sector Transporte
El lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:
- 1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
- 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.
- 3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.
- 4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
- 5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.
- 6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.
- 7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.
Exenciones
- Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
- Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa 5 o 6Comunicado Núm. 20/2026 Ciudad de México, a 15 de febrero de 2026 17:00 horas
- Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.
- Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.
- Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.
- Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.
- Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).
- Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
- Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.
- Las motocicletas están exentas de la Fase I.