Sheinbaum anuncia incentivos para la industria cinematográfica con Salma Hayek como invitada

Sheinbaum con Salma Hayek, secretaria de cultura Claudia Curiel de Icaza, la jefa de gobierno Clara Brugada, la productora Ina Payán, la secretaria de turismo Josefina Rodríguez Zamora y la empresaria Altagracia Gómez . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno otorgará créditos fiscales de hasta el 30% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a proyectos cinematográficos que se realicen en México.

Este domingo, acompañada por la actriz Salma Hayek, la mandataria federal anunció los nuevos incentivos económicos para el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual para incrementar el número de producciones y, al mismo tiempo, promover la cultura y el turismo en el país.

Foto: Miguel Dimayuga

Se otorgará un crédito fiscal aplicable al ISR de hasta el 30% del gasto que una producción audiovisual realice en México con un tope de 40 millones de pesos por proyecto.

Esto, sólo aplicará si, al menos el 70% del gasto, se ejerce en negocios y personal nacional para que la derrama económica fortalezca a casas productoras, estudios y talento mexicano.

Foto: Miguel Dimayuga

“Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente apoyar que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera no tendrían la oportunidad y, al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía, desde actrices y actores, pero también todos los oficios vinculados”, dijo.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa en Palacio Nacional y la presidenta afirmó que este lunes será publicado el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Además de la actriz Salma Hayek, estuvieron presentes la secretaria de Cultura, Claudia Curiel Icaza; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entre otros funcionarios y personalidades del gremio artístico.