Tribunal ordena al gobierno protección ambiental durante la construcción del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal colegiado ordenó al gobierno federal tomar todas las medidas necesarias para proteger al medio ambiente durante la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

De acuerdo con la organización de la sociedad civil Sélvame del Tren, los magistrados del Colegiado le concedieron una suspensión definitiva en el amparo que tramitó contra el megaproyecto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado, la organización explicó que en la suspensión el Colegiado ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y a la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas de la misma dependencia a tomar las medidas necesarias para conservar y proteger al medio ambiente en la construcción del Tramo 5.

Esto incluye la realización de inspecciones, verificaciones y otros actos que, conforme a la ley, la Profepa tenga facultades, es decir, la suspensión no frena la construcción del Tramo 5 del Tren Maya que recorre el estado de Quintana Roo.

“Este logro es un importante paso hacia la protección de nuestros recursos naturales y garantiza que se llevarán a cabo acciones de verificación, inspección, conservación y protección ante las denuncias públicas pertinentes”, señaló la organización.