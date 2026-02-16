Chubascos y lluvias afectarán a nueve estados el martes; frente frío 35 sigue desplazándose

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos nueve entidades se varán afectadas el martes por chubascos y lluvias, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En contraste, la mitad del país empieza a resentir los efectos del calor con temperaturas máximas de 35 grados que podrían llegar a 45 en al menos cuatro estados, destacó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su previsión para el 17 de febrero.

Para este martes, el frente frío número 35 se desplazará sobre el noroeste y norte de República Mexicana.

En interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán rachas de viento fuertes a muy fuertes, descenso de temperatura, así como chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones; además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California y lluvia engelante en el norte de Sonora.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional.

Valle de México

Durante el día, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, así como ambiente frío en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 25 a 27 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían originar incremente en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el martes 17 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Olmeca) y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

Lluvia engelante: sierras de Sonora (norte).

Pronóstico de temperaturas para el martes 17 de febrero:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste) y Morelos.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 17 de febrero: