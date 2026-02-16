Continúa la contingencia ambiental: Doble Hoy no Circula el martes para estos vehículos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se mantiene la fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En su comunicado de las 20:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó los vehículos a los que aplicará el programa Doble Hoy no Circula este martes 17 de febrero del 2026.

“Los modelos de pronóstico meteorológico muestran que el día de mañana, el sistema anticiclónico continuará generando estabilidad atmosférica sobre la ZMVM. Asimismo, dominará cielo despejado, alta radiación solar y la temperatura máxima se espera entre los 25 y 27 Celsius.

“El viento seguirá siendo débil hasta media tarde. Dado que las condiciones meteorológicas se esperan con pocos cambios, se pronostica que las concentraciones de ozono llegarán al rango de Muy Mala calidad del aire, de acuerdo con el Índice AIRE y SALUD”, informó la CAMe.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Restricciones a la circulación

El martes 17 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Exenciones