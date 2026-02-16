Cruce entre Durazo y Scherer por “Ni venganza ni perdón”: el gobernador pide aclaración y el autor niega alusiones personales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Un intercambio público en la red social X abrió una diferencia de posturas entre el gobernador de Sonora Alfonso Durazo y el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra, a propósito del libro Ni venganza ni perdón en el que se menciona el financiamiento de campañas en diversos estados del país por parte de Serguio Carmona, conocido como el “rey del huachicol”.

Durazo difundió un posicionamiento en el que sostuvo: “ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora”.

Durazo Montaño y Scherer Ibarra durante la toma de posesión del gobernador de Sonora.

El mandatario estatal afirmó que, por la relación de confianza que han mantenido durante años, solicitó a Scherer aclarar las interpretaciones que lo vinculan con Carmona y presuntas “irregularidades” en el financiamiento de campañas.

Según Durazo, la respuesta del autor fue que se trataba de una “fe de erratas” y que lo referido en el libro correspondía a 2018; sin embargo, sostuvo que “hasta hoy, no ha habido ninguna precisión pública”. El gobernador advirtió que, aunque su nombre no aparece de forma directa, la alusión general a Sonora “conlleva el riesgo de que se me atribuyan hechos que jamás ocurrieron”, por lo que rechazó “de manera categórica cualquier insinuación falsa”.

Horas después, Scherer Ibarra respondió también en X. Señaló que respeta la postura del gobernador y subrayó que su libro “no hace referencia a su toma de protesta en 2021 ni a su gestión como gobernador”. Precisó que los hechos mencionados “están claramente situados en 2018” y que “no existe imputación personal ni señalamiento directo en su contra”.

Finalmente, el ex consejero jurídico zanjó la controversia citando un la página 253 de su libro, donde se lee: “Para 2020 (Carmona) controlaba hasta un tercio del mercado ilegal de hidrocarburos en la frontera. Desde 2018 comenzó a financiar campañas en estados estratégicos: Tamaulipas, Sinaloa y Sonora”.