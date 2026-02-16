Desalojan las pertenencias de Marx Arriaga, quien sigue esperando “notificación”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En más de 15 cajas de cartón prearmadas y movilizadas en “diablitos”, las pertenencias de Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), son sacadas de la que fue su oficina en los últimos tres años.

Sin embargo, hasta las 19:30 horas de este lunes 16, Arriaga Navarro permanecía aún en el espacio donde se atrincheró desde la tarde del pasado viernes 13, cuando personal de la SEP, acompañado de al menos cinco policías, le dijo que se tenía que retirar.

El funcionario argumentó que sigue en espera de “una notificación” oficial de la SEP de que ya no es titular de la DGME, pese a que hacia las 14 horas de este lunes 16, el secretario Mario Delgado Carrillo anunció el nombramiento de Nadia López García como nueva directora.

“No estoy atrincherado. Tanto que estamos haciendo comités de defensa. Y lo digo claro y con esto termino: que entregue el oficio de la comisión que tengo y ¡san se acabó!. Aquí yo estoy cumpliendo mis funciones porque no me han entregado un oficio y a mí no me van a cargar muertos, ni decir que no cumplí mis atribuciones y estoy haciéndolas, tanto que debo comer dentro de la oficina”, declaró Marx Arriaga a la prensa.

En tanto, al menos, cuatro trabajadores de la SEP sacan decenas de libros, papeles y materiales que Arriaga Navarro tenía en la oficina del sexto piso de la sede de la SEP, ubicada en la avenida Universidad 1200, en la alcaldía Coyoacán.

En la puerta y paredes exteriores de la oficina se observan cartelones de apoyo al funcionario que dirigó el proceso de elaboración de los libros de texto de educación básica de la llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mismos que fueron objeto de polémica por tener diversos errores de contenido.

(Con información de Miguel Dimayuga)