Otras Noticias
El líder cetemista de Coahuila se perfila como el primer candidato del norte del país para suceder a Carlos Aceves del Olmo, en un proceso inédito que busca romper con el viejo corporativismo y alinear a la central obrera con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La desaparición de los trabajadores de la mina de plata y oro propiedad de la empresa Vizsla Silver no solo ha aumentado el miedo de la población: también genera cuestionamientos sobre las mejoras en seguridad proclamadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.