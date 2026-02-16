Esto dijo la presidenta Sheinbaum sobre el libro Ni venganza ni perdón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la publicación del libro Ni venganza ni perdón del exconsejero presidencial Julio Scherer Ibarra.

La mandataria rechazó dar una postura mayor del caso y minimizó su impacto en el ámbito político.

Admitió que no ha leído el libro del exconsejero:

“No lo he leído ni lo voy a leer porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre, pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación y, repito, aunque la crítica y autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuentes, siempre, porque uno no está aquí por el poder ni nos impuso nadie más que el pueblo y llegamos a transformar y hay que ser consecuentes siempre con lo que uno lucha e la vida”, señaló.

La mandataria también justificó que “incluso a las personas se les valora, lo decía el presidente López Obrador, muchas veces por lo que hacen al final de su vida, ponía de ejemplo a Jacobo Zabludovsky, que trabajó mucho tiempo en Televisa dando una información vinculada con el poder y luego, al final de su vida fue crítico ante eso, otros personajes. Pero, pienso yo que ser parte de este movimiento requiere consecuencia”.

“Ser consecuente, no veo -de lo que he leído en los medios- cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace y luego no por nada, pero con quién se escribe también y la consecuencia de ello”.

Agregó que “en términos de un movimiento de transformación, entonces no creo que tenga mucho impacto el libro, sí tiene ahí en la red X y en lo que se llama el círculo rojo, pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación y lo que ha presentado en la vida de las personas y si tiene una denuncia que la ponga”.

Al ser cuestionada sobre si impactaría la idea sobre cómo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria dijo: “No, nada, cero”.

El libro

Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder es una obra publicada el 11 de febrero por Julio Scherer Ibarra, en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez. El libro es un testimonio personal y político sobre la relación de casi 30 años entre Scherer Ibarra y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde la oposición hasta los primeros tres años del sexenio

Uno de los pasajes detalla una presunta conexión entre el exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas y Sergio Carmona Angulo, un empresario tamaulipeco apodado el “Rey del huachicol” por su involucramiento en el contrabando de combustible y lavado de dinero. Según las revelaciones, Ramírez Cuevas habría mantenido reuniones con Carmona antes de su asesinato en 2021, facilitando accesos al círculo presidencial y apoyos económicos para campañas políticas, como la de Américo Villarreal en Tamaulipas.

Además de que utilizó un decreto sobre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como instrumento de operación política, usando recursos públicos para construir redes clientelares con fines políticos, el funcionario acusó que se tratan de "infundios y falacias".