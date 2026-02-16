“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”: Sheinbaum sobre salida de Marx Arriaga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Los libros de texto no son patrimonio de una persona, el movimiento de transformación es muy grande”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a Marx Arriaga y admitió desencuentros por lo que le ofrecieron un consulado para dejar el cargo de director General de Materiales Educativos.

Sobre el trabajo de Arriaga, la mandataria federal afirmó que “los libros siempre son perfectibles, por ejemplo, las y los maestros han estado pidiendo que haya guías para los maestros de los libros de texto reconociendo su libertad de cátedra, eso es muy importante, no todos los maestros tienen que decir exactamente lo mismo tiene que seguir sus planes de estudio y deben tener cierta libertad. Pero ellos mismos, de manera muy solicitada digamos, han estado pidiendo que se hagan guías”.

Expuso que Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica “nos pusimos de acuerdo para que se incorporara a las mujeres en la historia en los libros de texto porque gran parte tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas y algunos otros temas que siempre hacen perfectible los libros de texto. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros, entonces ahí hubo un primer desencuentro por decirlo así”.

Reconoció que frente a esta situación “se le ofreció otras opciones, entre otras, era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores a la elaboración de los libros”.

Consideró que fue un trabajo extraordinario, además la defensa que hizo de los libros, al tiempo que destacó que siempre tiene que haber actualizaciones, perfecciones.

“Ahí hubo un primer desencuentro con él y yo le planteé al secretario de Educación que le ofreciéramos a Marx varias opciones. Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno porque, repito, los libros de texto no son patrimonio de una persona, el movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la Nueva Escuela Mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador, pero siempre mejorando”.

Dijo no estar de acuerdo “es quizá la manera en que se le notificó porque entre compañeros tiene que haber un trato siempre, ahora, como se ve en los videos nunca hubo un policía que hiciera algo contra él ni mucho menos”.

Insistió en valorar el trabajo de Marx, además de que siempre tendrá la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno. También envió un mensaje a madres y padres de familia.

“No hay nada, es importante que lo sepan los padres y madres de familia: Los libros de texto están bien, fueron elaborados de manera integral con maestros maestras, sino hay algunas cosas que siempre hay que incorporar a los libros y son siempre perfectibles, también los libros de texto, impulsarlos con nuevas incorporaciones”.

Entre los elementos que expuso la importancia de incorporar a las mujeres en la historia, como parte de la construcción del país. “Y un reconocimiento al trabajo de Marx, pero todo tiene que seguir avanzando”.

Descartó que se aplique una acción administrativa en su contra, dado que se niega a dejar la oficina. “Él siempre tiene el espacio jurídico porque todos tienen derechos laborales. Yo pienso que se va a resolver y no hay que entrar ahí en un conflicto que usen todo mundo para hacer de esto algo muy grande. Es el diálogo siempre vamos a buscar dialogar y buscar soluciones”.

También, sobre si solicitaba pagos para tener plaza dentro de la SEP, la presidenta respondió: “No tengo conocimiento de ello, es más bien un tema de ir avanzando con los libros teniendo toda la base y algunos temas que es importante seguir incorporando”.

Al inicio la mandataria federal resaltó: “Nosotros reivindicamos la Nueva Escuela Mexicana y el trabajo tan importante que se hizo para los libros de texto, eso es muy importante, porque muchos lo tomaron como si ya fueran a desaparecer los libros de texto o estuviéramos en contra. Los libros de texto tienen una virtud pedagógica que es el trabajo en equipo”.