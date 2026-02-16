Mario Delgado designa a Nadia López García en lugar de Marx Arriaga  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pedagoga y poeta indígena Nadia López García fue nombrada nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sustitución de Marx Arriaga Navarro, quien todo el fin de semana pasado se resistió a su destitución.

El nombramiento fue hecho por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, a partir de este lunes 16 de febrero, según informó la dependencia en un comunicado.

La designación se hizo pública horas después de que, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la polémica que protagonizó Arriaga Navarro desde la tarde del viernes 13, cuando personal de la SEP, acompañado de policías capitalinos, le infomó que debía desalojar su oficina.

La mandataria federal reconoció la aportación del funcionario en la administración obradorista, pero aseguró: “los libros de texto no son patrimonio de una persona, el movimiento de transformación es muy grande”.

De acuerdo con la SEP, la nueva titular de la DGME, Nadia López García, tiene una “amplia trayectoria académica y de gestión institucional dentro de los principios de la Nueva Escuela Mexicana”.

Es activista en derechos educativos y culturales. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

Es autora de 11 libros publicados y traducidos en 10 idiomas: inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y “chino”.

Hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi), realizó sus estudios en contextos bilingües y multigrado, “experiencia que marcó su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias”.

Trayectoria

La SEP destacó la trayectoria académica, literaria y cultural de Nadia López García, en la que mencionó los siguientes premios:

Premio Nacional de la Juventud

Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón

Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle

Premio Juventud Ciudad de México

Premio Casa de Literatura para Niños

Mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas, categoría Libro Infantil.

Además, ha colaborado con instituciones académicas y culturales en proyectos de formación docente y mediación lectora, y sus poemas aparecen publicados en los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

La SEP destacó que la experiencia de Nadia López García en el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura “contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)”.

Previo a su nombramiento, fue coordinadora nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó iniciativas enfocadas en juventudes y diversidades, encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas, así como la producción de materiales de lectura de libre acceso.

Reconocimiento a mujeres y pueblos indígenas

Según el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, la incorporación de López García a la DGME “tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia, como lo ha solicitado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; asimismo, incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille”.

Además, se ampliará el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y se diseñarán materiales educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.

La dependencia destacó que la neva funcionaria vivió esa experiencia durante su infancia entre su pueblo natal Tlaxiaco y los campos agrícolas de San Quintín, Baja California.

Con la nueva dirección, añadió la SEP, se fortalecerán los aprendizajes en humanismo y vida saludable, y se elaborará, por primera vez, material docente específico para escuelas multigrado.

Esa medida se hará en consideración de que “casi la mitad de las escuelas públicas del país operan bajo esta modalidad y requieren recursos especialmente adaptados a sus contextos”.

En su comunicado, la SEP reconoció y agradeció “nuevamente” la labor desempeñada por Marx Arriaga Navarro al frente de la DGME.

Por último, refrendó su compromiso de seguir “consolidando materiales educativos que fortalezcan el derecho a una educación pública, gratuita, científica, humanista y con pertinencia cultural en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país, de acuerdo de los principios de la NEM”.