Muere hombre de 55 años tras complicaciones por sarampión en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, a través de su sistema de vigilancia epidemiológica, confirmó el primer fallecimiento derivado de complicaciones por sarampión. El anuncio se produce tras una investigación exhaustiva realizada por un comité de expertos estatales y nacionales.

El deceso corresponde a un hombre de 55 años, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El paciente aseguró la dependencia en un comunicado, no contaba con antecedentes de vacunación contra el sarampión y presentaba factores de riesgo adicionales, tales como obesidad, hipertensión arterial, tabaquismo y alcoholismo crónico.

El historial clínico indica que el paciente ingresó al Hospital General Regional No. 13 “XIV de Septiembre” el 21 de diciembre de 2025, con un diagnóstico de sarampión complicado por neumonía grave.

“A pesar de la atención médica, falleció el 29 de diciembre. La confirmación oficial del diagnóstico, tras los análisis virológicos y serológicos pertinentes, se emitió este 12 de febrero”.

Situación epidemiológica en el estado

La autoridad sanitaria destacó una cifra crítica: más del 90 por ciento de los casos confirmados de sarampión en Chiapas se han presentado en personas que no han sido vacunadas.

Este dato subraya la vulnerabilidad de quienes no cuentan con el esquema de protección correspondiente.

A pesar de este panorama, aseguró que en el estado se cuenta con las herramientas necesarias para frenar la propagación.?

La dependencia afirma que el abasto de vacunas está garantizado, “existe disponibilidad suficiente de vacunas en todas las unidades de salud”. Además, mantiene una campaña activa.

Aseguró que durante 2025 y las primeras semanas de 2026 se han aplicado un total de 1,093,592 dosis; mientras que el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica mantiene un rastreo permanente para la detección oportuna de nuevos casos.

Foco rojo en Los Altos y municipios indígenas

La Secretaría de Salud identificó que la región de Los Altos y sus municipios indígenas son actualmente las zonas con mayor incidencia de la enfermedad. Esta situación señaló-, se vincula directamente con la falta de inmunización, ya que más del 90 por ciento de los casos confirmados en el estado corresponden a personas que no han recibido la vacuna.

Ante este panorama, se han intensificado las acciones de vigilancia y las brigadas de salud en estas comunidades para romper las cadenas de transmisión, respetando los contextos culturales, pero priorizando la salud pública.

La Secretaría de Salud hace un llamado urgente a madres, padres y tutores para que acudan a completar los esquemas de vacunación SR (Sarampión-Rubeola) o SRP (Sarampión-Rubeola-Parotiditis) en niños y adolescentes.

La institución reiteró?que la vacunación es la única medida eficaz, segura y gratuita para prevenir el contagio y salvar vidas. “Vacunarse no es solo una responsabilidad individual, sino un acto de protección colectiva para toda la población chiapaneca”.