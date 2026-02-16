Pidieron eliminar de libros temas como Ayotzinapa, Tlatelolco y Guerra Sucia, acusa Marx Arriaga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exdirector general de Materiales Educativos (DGME), Marx Arriaga Navarro, acusó que desde la subsecretaría de Educación Básica le pidieron eliminar de los libros de texto temas como la Guerra Sucia, la matanza de Tlatelolco de 1968, los desaparecidos de Ayotzinapa, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, y la represión al magisterio de Nochixtlán, Oaxaca.

La tarde de este lunes, cuando llevaba 72 horas de estar atrincherado en la que fue su oficina del sexto piso de la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el exfuncionario reaccionó a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia matutina dijo que éste no estuvo de acuerdo con la petición que le hizo de incorporar a las mujeres en la historia en los libros de texto.

“Todos esos libros que ven ahí tocan la cuestión de género, o sea, el tema de género está ahí. En realidad, los oficios, como les compartiré una copia, lo que mencionan de que quiere eliminar la Subsecretaria es el tema de la Guerra Sucia, el 68, Ayotzinapa. Esa fue la solicitud”, dijo en entrevista con la prensa.

Sentado a la mesa, donde recién había comido pollo rostizado con algunos integrantes de su equipo, afirmó:

“No hay un solo oficio donde se pida, no va a encontrar un solo oficio y aquí le pido al secretario (Mario Delgado) que dé pruebas, de un solo oficio en donde se le haya solicitado a esta Dirección incluir un tema de género”.

En cambio, siguió: “sí hay oficios donde se solicita esta Dirección quitar a los desaparecidos de Ayotzinapa o quitar a la matanza del 68 o quitar el tema de Aguas Blancas, o quitar la lucha magisterial que inicia en el 83 y que llega a unos puntos de violencia con Nochixtlán o con el 19, del 18, el 17 con los últimos estragos de la reforma peñista”.

Arriaga Navarro reconoció que “nadie es imprescindible” y agregó: “no nos estamos aferrando a un puesto, estamos defendiendo un proyecto de nación, estamos defendiendo al Plan de Estudios 2022 que es el vigente en el Diario Oficial”.

Aseguró que la Ley General de Educación marca que, entre las funciones de la Nueva Escuela Mexicana, está “la defensa de la memoria histórica”.

Y acusó: “cuando se le solicita a Materiales Educativos eliminar la matanza del 68, quitar Aguas Blancas, quitar los desaparecidos en Ayotzinapa, quitar el caso de la Guerra Sucia, los asesinatos que se hicieron en Ciudad Madera, en Sinaloa, en Culiacán, asesinatos como el de Lucio Cabañas, el de Genaro Vázquez, va en contra de lo que dice nuestra Ley General de Educación”.

Cuestionado sobre las declaraciones de Sheinbaum Pardo en reconocimiento a su trabajo en la SEP, Marx Arriaga añadió: “todo mi reconocimiento a nuestra compañera presidenta del trabajo que está haciendo por por defender al país, su soberanía, defender a los grupos marginados”.

Añadió: “coincido también con ella. Y ahí están nuestros 107 materiales que confirman el trabajo de esta unidad… Todos estos materiales que ven acá, pues es este nuestro nuestro gran trabajo, precioso trabajo y y el que nuestra querida presidenta lo reconozca, pues es nos lo llevamos en el corazón”.

Al cierre de esta edición y luego de que trabajadores de la SEP sacaron más de 15 cajas con libros y materiales de la oficina de Marx Arriaga, éste permanecía atrincherado en espera de un oficio que le notificara que ya no es titular de la DGME.

Con información de Miguel Dimayuga