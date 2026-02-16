Presentan "Boxeando por la Paz”: Habrá clases gratuitas de box para 100 mil jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal presentó el programa “Boxeando por la Paz”, en el que habrá 5 mil boxeadores y boxeadoras que recibirán el salario mínimo y seguro social, a cambio de dar una hora al día a 100 mil alumnos en el país.

Carlos Torres, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, informó que se incorporan a Jóvenes Construyendo el Futuro, para apoyar a sus comunidades impartiendo clases de boxeo a niñas, niños y jóvenes.

“Reciben un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, que este año son más de 9 mil 500 pesos, así como seguro médico del IMSS; algo fundamental para su bienestar y su carrera deportiva. Estos apoyos les permiten seguir entrenando y, al mismo tiempo, compartir su experiencia con nuevas generaciones”, dijo.

Para este programa se tuvo una alianza con el Consejo Mundial de Boxeo, para vincularse a boxeadores y gimnasios comunitarios, en los cuales menores de edad pueden inscribirse a clases gratuitas de una hora diaria, de lunes a viernes.

“Son clases diseñadas y estructuradas por el mismo Consejo Mundial de Boxeo con un alto nivel técnico y un enfoque en la disciplina, la superación y el compromiso”, dijo.

Las clases gratuitas inician el 2 de marzo. Las inscripciones están abiertas a partir de este lunes, hasta el 28 de febrero.

“En la página de Jóvenes Construyendo el Futuro jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx podrán encontrar la información de los gimnasios y horarios disponibles en esta primera etapa. También estaremos tocando las puertas casa por casa para invitar a los jóvenes a sumarse”.