Protección Civil anuncia simulacro regional para el miércoles en CDMX y Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas se llevará a cabo un simulacro regional solo en la Ciudad de México y el Estado de México.

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que aquí sonarán 13 mil 900 altavoces ubicados en estos dos estados y sonará el alertamiento por celular.

“Estamos trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular y asimismo en el cambio del mensaje, que en breve se podrá ya tener la modificación solicitada”, indicó durante la conferencia en Palacio Nacional.

Informó también que los dos simulacros nacionales programados para este año se llevarán a cabo el miércoles 6 de mayo y el sábado 19 de septiembre.

El 6 de mayo coincide con la conmemoración del 40 aniversario de la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil. También serán a las 11 de la mañana.

También “el 19 de septiembre será muy relevante porque por primera ocasión vamos a realizar un simulacro nacional en sábado, esto nos pone en un contexto no habitual de todas las actividades de horario laboral, lo cual va a ser un ejericio muy importante.

Más adelante informarán de las hipótesis que se manejarán en dichos simulacros.

Velazquez Alzúa recordó que en lo que va de 2026 se han presentado tres sismos, dos de ellos con epicentro en San Marcos, Guerrero; el 2 de enero; el 16 de enero; y otro más en Puerto Escondido, el 8 de febrero.

“La alerta sísmica, es decir los altavoces y el alertamiento vía telefonía celutar han operado con normalidad y con éxito. Vamos a continuar trabajando en el alertamiento y en la materia preventiva con la población y con los tres niveles de gobierno”.