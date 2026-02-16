Saldré de mi oficina cuando termine la jornada laboral, ya estuvo bueno: Marx Arriaga

Arriaga. El funcionario en sus oficinas de la SEP. . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Ya estuvo bueno”, respondió Marx Arriaga al ser cuestionado por Proceso sobre su salida de la SEP. El titular de la Dirección General de Materiales Educativos se mantiene en su oficina al sur de la Ciudad de México donde se mantiene en resistencia, luego de haber sido destituido por orden del secretario Mario Delgado.

Acompañado por miembros de su equipo, sentado en su escritorio teclea en su computadora, responde llamadas y toma café.

Las oficinas de Arriaga. Fotografía: Miguel Dimayuga.

Luego de que se le solicitó ser grabado en video, comentó a Proceso que hoy saldrá de su oficina “cuando concluya su jornada laboral”, porque “ya estuvo bueno”.

Muestras de apoyo. Fotografía: Miguel Dimayuga.

El pasado viernes, la SEP cambió la "naturaleza" del puesto a "libre designación" (permitiendo un nuevo nombramiento). Arriaga fue notificado verbalmente y se atrincheró en su oficina.

Arriaga acusó un "desalojo violento", (que la SEP negó en un comunicado) y habló de "traición" a AMLO, llamó a crear "comités de defensa de la NEM" y a "refundar la SEP" con el magisterio. Convocó "jornadas de reflexión" desde su oficina, donde ha permanecido más de 70 horas.

El escritorio de Arriaga. Fotografía: Miguel Dimayuga.

Arriaga fue el arquitecto clave del rediseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el modelo educativo impulsado por Andrés Manuel López Obrador.